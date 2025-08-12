Como Pizarro y Guerrero: Felipe Chávez debutó en el primer equipo de Bayern Múnich con solo 18 años

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano ha visto con buenos ojos el flamante debut de Felipe Chávez en el primer equipo de Bayern Múnich durante un amistoso de pretemporada ante el Grasshopper-Club Zürich de Suiza. Con solo 18 años, el volante de nacionalidad peruana logró convencer a Vincent Kompany de cara al arranque de la Bundesliga.

Este encuentro tuvo lugar en el Estadio Letzigrund de Suiza donde el entrenador belga decidió mandar a un once alterno para ver nuevos rostros. Dentro de ellos figuraba Felipe Chávez quien compartió la primera línea de la volante con el alemán de 20 años Tom Bischof.

El jugador de ascendencia peruana disputó acciones hasta el minuto 62 cuando dejó su lugar para el ingreso de Leon Goretzka. Incluso, las redes sociales del gigante muniqués hicieron una mención especial al futbolista nacional haciendo referencia a otros jugadores que vistieron dicha camiseta como Paolo Guerrero y el mayor representante: Claudio Pizarro.

"Hoy volvemos a tener a un peruano en nuestro once... ¿Qué mensaje le dejan desde Perú? Los leemos en los comentarios...", publicaron.

¿Qué mensaje le dejan desde Perú? Los leemos en los comentarios...#FCBayern #GCZFCB pic.twitter.com/AcA0XPkQO0 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 12, 2025

'Chemo' del Solar lo dejó fuera de la última Sub-20

Sabiendo de que sus actuaciones generaban elogios al interior de Bayern Múnich, José Guillermo del Solar, exentrenador de la Selección Peruana sub-20, lo llamó para el proceso final previo al Sudamericano de la categoría jugado en enero de este año.

Luego de varias semanas de entrenamientos y de amistosos disputados, finalmente Chemo decidió dejarlo de lado de la lista final para dicho campeonato. Al ser consultado sobre su decisión, el entrenador nacional aseguró que, aunque cuenta con un gran talento aún por explotar, prefirió convocar a otros elementos que fueron parte de su proceso desde los inicios.

"Cuando yo he hecho una evaluación de los partidos amistoso y de los entrenamientos de los jugadores que venían del extranjero, he considerado que por edad en estos momentos hay jugadores que están mejores preparados que él para afrontar este Sudamericano. Esto no quiere decir que probablemente en el próximo Sudamericano va ser una de las figuras de Perú, pero en estos momentos creo que hay chicos que han entrenado conmigo y según mi criterio, están mejor que él", indicó aquella vez.

