Ricardo Gareca descarta ser DT de Universitario por insólito motivo: "No puedo hacer nada"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario oficializó la salida de Javier Rabanal del cargo de entrenador del primer equipo. La directiva crema llegó a esta decisión luego de los malos resultados obtenidos tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores donde puso en riesgo sus chances de clasificar a los octavos de final.

Ricardo Gareca descarta volver a Universitario por insólita razón

De inmediato, más de un nombre comenzó a aparecer como alternativas para reemplazar al saliente técnico español. Uno de ellos fue Ricardo Gareca quien cuenta con un cariño especial de parte de la gente crema y de gran parte del país por su exitoso paso por la Selección Peruana.

Sin embargo, en solo cuestión de horas el propio 'Tigre' dejó de lado esta posibilidad en una reciente entrevista con 'Fútbol Satélite'. En esta charla, el argentino indicó que no puede trabajar en ningún club del Perú o de otra parte del mundo debido a que cuenta con una compromiso establecido con su podcast llamado 'La Sustancia'.

Según precisó, este acuerdo comercial le impide volver a dirigir hasta el Mundial 2026 que comenzará a partir de mediados de junio. Por este motivo, Ricardo Gareca no es opción en Universitario por lo menos para lo que resta del Torneo Apertura y Copa Libertadores.

🚨Ricardo Gareca Acaba de responder hace minutos.



- Jose Carvallo : Si te llama Universitario para dirigir, aceptarías ??? pic.twitter.com/Kw5NJVR85a — 𝗠𝗜𝗚𝗨𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗘𝗭 🐔 (@Miguelon1924) April 21, 2026

"Por contrato tengo que estar hasta después del Mundial, eso me impide trabajar en algún club. Por el momento no puedo hacer absolutamente nada. Solo me queda comentar de lo que me gusta, que es el fútbol. Y en eso estoy. ¿Trabajar a nivel de equipo? No", indicó.

Cuestionó a la directiva

Seguidamente, el exentrenador de la Selección Peruana aseguró que la directiva de la 'U' tomó una decisión más que complicada al hacer cambios en un plantel que salió campeón tres veces consecutivas.

Incluso, también indicó que tanto él como su comando técnico también tienen una manera particular de trabajar por lo que cualquier club que quiera contratarlo deberá tenerlo en cuenta.

"Esos cambios los tiene que ver la dirigencia. Viene un equipo saliendo campeón tres veces seguidas. Cualquier cambio de perfil y conducción puede implicar. Hay que analizar muy detenidamente. Nosotros tenemos maneras y lo saben. Hay que ver lo que quiere la dirigencia", añadió.

En resumen, Ricardo Gareca descartó una posible vuelta a Universitario luego de la salida de Javier Rabanal. El entrenador argentino indicó que aún tiene acuerdos comerciales con su podcast hasta el Mundial 2026.