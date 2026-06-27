Marcelo Bielsa explotó contra la prensa tras eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "¡Dale de una vez!"

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Uruguay le dijo adiós a su sueño de clasificar a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España y quede eliminada de la competición. Al finalizar el partido, el entrenador del conjunto charrúa tuvo una actitud explosiva contra la prensa que está dando de qué hablar en el ambiente deportivo.

Bielsa pierde los papeles y explota ante la prensa

El combinado uruguayo se despidió de la justa mundialista celebrada en Norteamérica antes de lo esperado y lo hizo dejando una sensación de profunda decepción. La selección dirigida por Marcelo Bielsa no fue capaz de superar la fase de grupos tras firmar un balance insuficiente.

Logró un empate ante Arabia Saudí, tablas frente a Cabo Verde y una derrota decisiva, anoche, contra España en la última jornada que certificó su eliminación quedando relegado en la última posición del Grupo H del campeonato con tan solo dos puntos.

Un desenlace muy por debajo de las expectativas generadas desde meses atrás, cuando el conjunto charrúa se presentaba como una de las selecciones que podría dar pelea en la fiesta máxima del fútbol. No obstante, la falta de contundencia en área rival, errores en defensa y la irregularidad en el juego acabaron consumando este desenlace nefasto.

La frustración acumulada en el campeonato tuvo su reflejo más evidente al término del encuentro ante la escuadra española, en el que el director técnico de Uruguay, fiel a su carácter intenso y visceral protagonizó una acción que rápidamente se viralizó en redes mostrando el impacto emocional tras una eliminación.

Resulta que, Bielsa atendió a los medios de comunicación, sin embargo, sorprendió al tener una actitud alterada cuando los periodistas se preparaban para hacerle preguntas. Dejó en evidencia su molestia por la demora expresando: "¡Dale de una vez!" .

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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La autocrítica de Marcelo Bielsa

Luego del efusivo momento, ya más calmado, el entrenador de 70 años se dispuso a responder las preguntas formuladas por una reportera, aunque no fue tan receptivo y dio algunas frases cortas, pero sí realizó una autocrítica.

"No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", resumió acerca del balance del equipo en la Copa del Mundo. Sobre el cambio de Federico Viñas por Valverde justificó que lo hizo para que el equipo "tuviera más presencia en el ataque". Y por último dijo que no le había dicho "nada" al arquero Muslera tras su sustitución.

Posteriormente a la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España, el técnico Marcelo Bielsa tuvo una actitud alterada previo a conceder una entrevista evidenciando el impacto emocional del momento y que se viralizó inmediatamente en las redes sociales.