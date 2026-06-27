Inglaterra venció 2-0 a Panamá y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026 como líder de su grupo

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra volvió a ratificar su papel de candidato en este Mundial 2026 luego de su clara victoria 2-0 ante Panamá en la ciudad de Nueva York. Los europeos aseguraron su boleto a los dieciseisavos de final con goles de Harry Kane y de la figura del encuentro Jude Bellingham.

Primer tiempo más que complicado

A la par de este cotejo, Croacia y Ghana se veían las caras en un partido de vida y muerte, por ello, los dirigidos por Thomas Tuchel debían sumar de a tres para asegurar su permanencia en el certamen. El equipo titular que envió el entrenador alemán daba cuenta de la importancia del resultado ya que no se guardó anda a pesar de los cambios realizados.

Noni Madueke y Anthony Gordon se quedaron en el banco de los suplentes para los ingresos de de Bukayo Saka y Marcus Rashford. Sin embargo y con la velocidad en ataque que estos jugadores le imprimieron, la primera parte no fue nada fácil para el equipo de los tres leones.

¡LLEGÓ EL GOL DE INGLATERRA!



Jude Bellingham metió el zurdazo y abrió el marcador contra Panamá.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MrpXGKI3af — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Panamá vendió cara su derrota y a pesar de que el trámite del encuentro era un ataque y defensa, la pelota no entraba lo que comenzó a desesperar a los ingleses. El portero Orlando Mosquera fue el responsable de mantener su arco en cero con atajadas casi imposibles.

Récords y figura

Pero como todo equipo grande, las variantes suelen ser muchas. Una de ellas fue la pelota parada la cual fue aprovechada por Jude Bellingham, quien tras un córner abrió el marcador gracias a un fuerte remate de zurda.

A partir de ahí, el trámite del partido se volvió más que favorable para los de Thomas Tuchel ya que las ocasiones de gol no paraban de llegar. Y solo cinco minutos después, llegó el momento histórico del cotejo el cual fue protagonizado por Harry Kane.

¡HARRY KANE SUMÓ SU GOL Y HACE HISTORIA!



De cabeza, el delantero marcó el 2-0 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xda6o1NbPD — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Un centro desde la izquierda fue bien aprovechado por el centrodelantero del Bayern Múnich para decretar el segundo del encuentro. Sin embargo, este gol cobró gran relevancia al ser el tanto número 11 del futbolista con el que supera a Gary Lineker como el inglés con más goles en mundiales.

Ahora, los europeos esperan definir a su rival en la siguiente ronda el cual podría ser Croacia o Ghana. Esto se conocerá luego de culminar los partidos de la fase de grupos.

En resumen, Inglaterra venció 2-0 a Panamá y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder de su grupo.