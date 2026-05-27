Ollanta Humala denuncia penalmente a juez Richard Concepción Carhuancho por prevaricato

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente tomó esta medida legal luego que que asegure que el juez aprobó la colaboración eficaz de Martin Belaunde Lossio, pese a que fue notificado en dos oportunidades acerca de la decisión de la Corte Suprema de Bolivia de denegar la ampliación de extradición del ciudadano.

Cuestionamientos a la actuación judicial

Según el documento presentado por el exjefe de Estado, esta denuncia se centra en la actuación de Concepción Carhuancho mientras ejercía como juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, revisando el Expediente 249-2015.

"He interpuesto denuncia penal contra el Juez Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de abuso autoridad y prevaricato. Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado sobre la decisión de Bolivia", publicó.

El exgobernante sostiene que el magistrado ignoró deliberadamente las comunicaciones internacionales que restringían la situación jurídica del colaborador. Humala argumenta que esta omisión constituye un abuso de autoridad que afecta directamente su proceso, exigiendo una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público sobre los hechos mencionados.

He interpuesto denuncia penal contra el Juez Richard Concepción Carhuancho, por los delitos de abuso autoridad y prevaricato. Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la... pic.twitter.com/lrrNANVMhA — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) May 27, 2026

Esta acusación busca esclarecer las presuntas irregularidades cometidas durante el manejo de la Carpeta Fiscal 69-2015, la cual estuvo bajo la supervisión del fiscal Germán Juárez Atoche, argumentando que existían impedimentos legales claros sobre la situación del mencionado colaborador que fueron supuestamente omitidos por el juez.

Contexto de la cooperación judicial internacional

El expediente incluye comunicaciones oficiales donde la Oficina de Cooperación Judicial Internacional informó al despacho del juez sobre las resoluciones del tribunal boliviano, las cuales descartaban la competencia para seguir procesando solicitudes de extradición ampliatoria contra Martín Belaunde Lossio tras su entrega previa.

Estos documentos detallan que el Tribunal Supremo de Justicia boliviano consideró imposible acceder a nuevas extradiciones, al señalar que Belaunde Lossio ya no se encontraba bajo la jurisdicción de las autoridades bolivianas, lo que generó un conflicto en el proceso judicial liderado por Concepción Carhuancho.

El denunciante subraya que la persistencia en tramitar solicitudes de colaboración eficaz bajo tales condiciones vulnera la legalidad procesal. Según consta en los oficios remitidos, el tribunal boliviano ya había cerrado la puerta a la ampliación de extradición en múltiples ocasiones, complicando la validez del testimonio.

La denuncia penal por abuso de autoridad y prevaricato contra el juez Richard Concepción Carhuancho, interpuesta por Ollanta Humala, resalta los complejos desafíos en la cooperación judicial internacional y la validez de las pruebas bajo el marco normativo peruano en casos de gran relevancia.