Lamine Yamal cantó junto a Ryan Castro con la camiseta de Colombia durante sus vacaciones en Medellín

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamine Yamal está aprovechando sus vacaciones en Medellín y vaya que sabe cómo hacerse notar. El joven futbolista del Barcelona compartió con Ryan Castro y Westcol, cantó frente a cientos de personas y posteriormente sorprendió al lucir la camiseta de Colombia durante su paso por tierras cafeteras

Lamine Yamal cantó junto a Ryan Castro

Lejos de los estadios y de la presión que acompaña su carrera con el FC Barcelona, Lamine Yamal decidió cambiar por unos días el fútbol por la música y disfrutar del ambiente colombiano.

Durante su estadía en Medellín, el futbolista español llegó hasta la conocida Comuna 13 para acompañar una actividad encabezada por Ryan Castro, quien había convocado previamente a sus seguidores a través de Instagram.

La noticia de que Yamal estaría presente hizo lo suyo. Cientos de personas llegaron al lugar para ver de cerca a una de las grandes figuras del fútbol europeo, quien apareció acompañado también por el streamer colombiano Westcol.

Y como si su presencia no fuera suficiente para alborotar a los asistentes, Lamine terminó soltándose por completo. En los videos difundidos en redes sociales aparece siguiendo el ritmo y cantando junto al público "El Ritmo que nos une", canción vinculada en los últimos tiempos con el ambiente de la selección Colombia.

El español se mostró bastante cómodo durante la jornada y hasta agradeció el recibimiento que tuvo en territorio colombiano. "Gracias por todo. Es un placer estar aquí. A Ryan por romper así siempre. Awoo", expresó Lamine Yamal durante el encuentro.

Lamine Yamal con la camiseta de Colombia

Luego del encuentro, Lamine Yamal compartió en su cuenta oficial de TikTok un video con un atuendo de la selección Colombia. El futbolista apareció con chaqueta y camiseta personalizada con su nombre en la espalda mientras bailaba y cantaba "Vitamina", canción del artista colombiano DFZM.

Recordemos que días antes Lamine Yamal ya había causado furor en Cartagena de Indias, donde fue visto recorriendo el centro histórico, acompañado por su equipo de seguridad, mientras decenas de fanáticos intentaban acercarse para conseguir una foto o, con suerte, un saludo del futbolista.

Así, Lamine Yamal cerró su paso por Medellín dando de qué hablar. La estrella del Barcelona se juntó con Ryan Castro y Westcol, cantó a todo pulmón en la Comuna 13 y hasta se lució en TikTok con la camiseta de Colombia, dejando claro que sus vacaciones por tierras cafeteras las está disfrutando a lo grande.