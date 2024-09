¡Controversial! Fabián Bustos ROMPE SU SILENCIO sobre la llegada de Christofer Gonzáles en Universitario

El más reciente paso de Christofer Gonzáles por Universitario dejó sensaciones negativas en la mayoría de los hinchas, sobre todo porque el jugador fue un pedido expreso del técnico Fabián Bustos. El entrenador crema rompió su silencio, y habló abiertamente de lo que ocurrió con 'Canchita'.

En diálogo con el podcast 'Y Uno Feliz', reveló el motivo detrás de su pedido como fichaje estelar, y brindó detalles de su controvertida salida a Sporting Cristal.

"No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro", declaró.