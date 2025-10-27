Copa Libertadores: CONMEBOL ratifica al Monumental como sede de la final del 29 de noviembre

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Sí o sí será en Lima! A través de una publicación en sus redes sociales, la CONMEBOL ratificó al Estadio Monumental de Ate como sede de la final de la Copa Libertadores 2025, dejando a un lado las "versiones" prevenientes desde Argentina, las cuales dejaban a entrever que el partido definitorio podría trasladarse al Monumental pero de Buenos Aires.

La declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao debido al incremento de la inseguridad ciudadana generó suspicacias de un cambio de sede, teniendo como referencia el conflicto social que tuvo Chile en 2019 y que obligó el trasladado de la final única de Santiago a la capital peruana.

Final reconfirmada en la cancha de Universitario

El máximo ente del fútbol sudamericano descartó cualquier "rumor" para volver a presentar el trofeo en la cancha de Universitario de Deportes, reciente tricampeón del fútbol peruano, y así ratificar la decisión que había sido anunciada en agosto último.

🏟️🏆 El Monumental y la CONMEBOL #Libertadores, otra vez en una Final



📅📍 29 de noviembre - Lima 🇵🇪#GloriaEterna pic.twitter.com/2dmnLkRupH — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2025

"El Monumental y la CONMEBOL Libertadores, otra vez en una final. 29 de noviembre - Lima", menciona la descripción del video promocional publicado este lunes 27 de octubre, a 32 días del acontecimiento deportivo y que esta semana sabrá sus finalistas.

La sorprendente Liga de Quito goleó de local 3 a 0 al Palmeiras, para muchos el máximo candidato a ganar el título; mientras que, Flamengo dio el primer paso para volver a Lima, gracias a su victoria por 1 a 0 ante Racing Club, equipo dirigido por un viejo conocido del fútbol peruano, el argentino Gustavo Costas, extécnico de Alianza Lima en los períodos 2003 - 2004 y 2009 - 2011.

Empiezan a reservarse las entradas desde esta semana

Otro "gesto" que tuvo la CONMEBOL para reafirmar la realización del trascendental compromiso es la apertura del prerregistro de venta de entradas desde el lunes 27 al jueves 30 del mismo mes.

A través del siguiente enlace: https://libertadores.eleventickets.com/, los hinchas de los cuatro equipos semifinalistas y el "público neutral" podrán reservar sus entradas, accediendo a las mismas cuando estén próximamente a la venta.

🎟️🏆 ¡Inicio del pre-registro para compras de entradas para la Final de la CONMEBOL #Libertadores en Lima!



ℹ️ Disponible desde este lunes 27 de octubre hasta el jueves 30 en https://t.co/5iEoErixLb. pic.twitter.com/2wZgtHC0Fb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2025

La sede de Universitario se prepara para vivir una nueva final del torneo por excelencia a nivel de clubes de Sudamérica, tras la final disputada en 2019 y que tuvo como ganador a Flamanego, luego de vencer por 2 a 1 a River Plate.

El Perú se alista para recibir a los dos finalistas del torneo, la invitación está hecha, el espectáculo está más que garantizado.