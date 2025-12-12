RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Despejó rumores

Alan Cantero rompe su silencio en medio de interés de la 'U' por ficharlo: "Mi intención..."

En medio del interés de Universitario de buscar sumarlo a sus filas, el futbolista Alan Cantero brindó una entrevista para pronunciarse al respecto.

Alan Cantero rompe su silencio en medio de interés de la 'U' por ficharlo
Alan Cantero rompe su silencio en medio de interés de la 'U' por ficharlo (Foto: Composición Exitosa)

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/12/2025

Síguenos en Google News Google News

En los últimos días ha saltado a la palestra que existe un fuerte interés de Universitario de Deportes por sumar a sus filas al atacante argentino Alan Cantero, quien vistió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2025. Al respecto, el futbolista rompió su silencio para contar su verdad.

Feliz en Alianza Lima

El extremo izquierdo concedió recientemente una entrevista al periodista peruano José Varela para su canal de YouTube en el que en primer lugar reconoció que se siente feliz en la escuadra blanquiazul, pese a no lograr alzarse con el título nacional.

"Estoy en Alianza muy feliz. Tuve varios partidos importantes, aunque lo que más me marcó fue el clásico en Matute, en donde tuve la desgracia de salir lesionado. Venía de un crecimiento ante Cristal, cuando anoté el gol que tanto deseaba. En ese partido me sentí bien físicamente y mentalmente, con mucha confianza", manifestó.

En otro momento, el ariete a proveniente de Godoy Cruz fue consultado sobre el interés que ha surgido por el clásico rival de la escuadra íntima: Universitario de Deportes. De manera clara y directa señaló que sus intenciones son quedarse en la institución de La Victoria, pero que ello también dependerá de la decisión que tomen los directivos en Argentina

"Mi intención está en quedarme. Me siento muy feliz justamente ayer hablé con gente del club donde me mostraron su interés para quedarme, pero tampoco depende de mí digamos sino de la dirigencia en Argentina, en Godoy Cruz. Ojalá que se pueda dar para quedarme y pelear cosas importantes que es lo que uno quiere", sostuvo Cantero.

Ídolo de Universitario lanza potente DARDO contra Fossati: "No puedes querer ser más que el club"
Lee también

Ídolo de Universitario lanza potente DARDO contra Fossati: "No puedes querer ser más que el club"

¿El interés de Universitario es oficial?

Todo haría indicar que el interés de Universitario de Deportes por Alan Cantero fue tan solo un rumor, así lo dio a conocer este viernes el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta mediante sus redes sociales, quien señaló que el equipo crema no está negociando ni con el futbolista ni con su agencia.

Jugadores de Alianza Lima publican 'picante' foto tras confirmarse la salida de Hernán Barcos
Lee también

Jugadores de Alianza Lima publican 'picante' foto tras confirmarse la salida de Hernán Barcos

"Universitario de Deportes no está negociando con Alan Cantero y su agencia. El nombre del argentino solo fue comentado en la interna del club crema porque les parece un perfil interesante. Godoy Cruz, dueño de su pase, tiene elecciones mañana y tras eso se sabrá qué decisión tomarán sobre el futuro del jugador", escribió en su cuenta de 'X'.

En medio de los rumores que señalan que habría un interés de Universitario de sumar a sus filas al extremo izquierdo argentino Alan Cantero, este concedió una entrevista al periodista José Varela y rompió su silencio manifestando que se encuentra feliz en Alianza Lima y que su futuro dependerá de lo que decidan los directivos de Godoy Cruz, club del que proviene.

Temas relacionados Alan Cantero Alianza Lima fichaje futbol Godoy Cruz Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA