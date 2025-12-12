Alan Cantero rompe su silencio en medio de interés de la 'U' por ficharlo: "Mi intención..."

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días ha saltado a la palestra que existe un fuerte interés de Universitario de Deportes por sumar a sus filas al atacante argentino Alan Cantero, quien vistió la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2025. Al respecto, el futbolista rompió su silencio para contar su verdad.

Feliz en Alianza Lima

El extremo izquierdo concedió recientemente una entrevista al periodista peruano José Varela para su canal de YouTube en el que en primer lugar reconoció que se siente feliz en la escuadra blanquiazul, pese a no lograr alzarse con el título nacional.

"Estoy en Alianza muy feliz. Tuve varios partidos importantes, aunque lo que más me marcó fue el clásico en Matute, en donde tuve la desgracia de salir lesionado. Venía de un crecimiento ante Cristal, cuando anoté el gol que tanto deseaba. En ese partido me sentí bien físicamente y mentalmente, con mucha confianza", manifestó.

En otro momento, el ariete a proveniente de Godoy Cruz fue consultado sobre el interés que ha surgido por el clásico rival de la escuadra íntima: Universitario de Deportes. De manera clara y directa señaló que sus intenciones son quedarse en la institución de La Victoria, pero que ello también dependerá de la decisión que tomen los directivos en Argentina.

"Mi intención está en quedarme. Me siento muy feliz justamente ayer hablé con gente del club donde me mostraron su interés para quedarme, pero tampoco depende de mí digamos sino de la dirigencia en Argentina, en Godoy Cruz. Ojalá que se pueda dar para quedarme y pelear cosas importantes que es lo que uno quiere", sostuvo Cantero.

¿El interés de Universitario es oficial?

Todo haría indicar que el interés de Universitario de Deportes por Alan Cantero fue tan solo un rumor, así lo dio a conocer este viernes el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta mediante sus redes sociales, quien señaló que el equipo crema no está negociando ni con el futbolista ni con su agencia.

Universitario de Deportes no está negociando con Alan Cantero y su agencia. El nombre del argentino solo fue comentado en la interna del club crema porque les parece un perfil interesante. Godoy Cruz, dueño de su pase, tiene elecciones mañana y tras eso se sabrá qué decisión... — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) December 12, 2025

"Universitario de Deportes no está negociando con Alan Cantero y su agencia. El nombre del argentino solo fue comentado en la interna del club crema porque les parece un perfil interesante. Godoy Cruz, dueño de su pase, tiene elecciones mañana y tras eso se sabrá qué decisión tomarán sobre el futuro del jugador", escribió en su cuenta de 'X'.

En medio de los rumores que señalan que habría un interés de Universitario de sumar a sus filas al extremo izquierdo argentino Alan Cantero, este concedió una entrevista al periodista José Varela y rompió su silencio manifestando que se encuentra feliz en Alianza Lima y que su futuro dependerá de lo que decidan los directivos de Godoy Cruz, club del que proviene.