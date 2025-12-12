¿Luis advíncula seguirá en Boca Juniors para el 2026? Medio argentino revela postura del 'Xeneixe'

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La poca continuidad que ha tenido Luis Advíncula con Boca Juniors durante la temporada 2025 ha abierto las puertas a rumores de una posible salida, a pesar de que le queda un año más de contrato. Ante ello, un medio argentino ha revelado la postura que ha tomado la dirigencia boquense sobre el jugador peruano.

Advíncula volvería al Perú

En el programa F90 de la cadena internacional ESPN Argentina, el periodista y conductor del espacio deportivo Sebastian Vignolo manifestó que el 'Xeneixe' no estaría dispuesto a ampliar el vínculo de 'rayo'. Además, indicó que hay una posibilidad de que vuelva al fútbol peruano, donde jugó por última vez en 2014.

Según el 'pollo', el lateral derecho de la selección peruana no está en los planes del entrenador Claudio Úbeda. "Creo que es inminente... que tal vez Advíncula podría ir a Perú, podría irse en la próximas horas de Boca. Advíncula se iría a Perú y creo que hablaron con (Lucas) Blondel que quiere jugar (jugador de su misma posición).

Esta información confirmaría la salida del futbolista de 35 años y según el periodista Diego Rebagliati, hay un interés por parte de Alianza Lima para repatriarlo. En la emisión de su podcast 'Los R3BA', indicó que el obstáculo para que aterrice en La Victoria está en una oferta que le mandarían desde La Florida.

"Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un 'palo verde' (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año", manifestó el exfutbolista y dirigente.

Los números del 'rayo' con Boca

Fichado del Rayo Vallecano de España en febrero del 2022, el futbolista formado en Alianza Atlético de Sullana decidió recalar en uno de los equipos más grande del balompié argentino. Su velocidad y aporte ofensivo convenció a hinchas y dirigentes, consiguiendo en 2024 su renovación por dos años más.

A disputado con los 'Xeneixes' un total de 169 partidos, anotando seis goles y dando 13 asistencias. No obstante, su presencia en el 11 inicial fue cada vez menos constante, disputando un partido completo por última vez el 27 de julio en la derrota por 1 a 0 ante Huracán.

