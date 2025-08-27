Copenhague de Marcos López clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Marcos López se convirtió, este miércoles 27 de agosto, en el único peruano que participará de la Champions League 2025-2026. El lateral izquierdo logró dicha hazaña con su equipo FC Copenhague tras obtener su pase a la fase de liga del máximo torneo europeo de clubes.

La clasificación del FC Copenhague

Este miércoles FC Copenhague impuso condiciones en calidad de local en el Parkem Stadium y venció 2-0 al Basilea de Suiza, equipo que tras consumarse su eliminación, clasificó a la UEFA Europa League.

El conjunto del jugador de la selección peruana afrontó un cotejo decisivo debido a que en el partido de ida, disputado en Suiza, logró un empate 1-1, razón por la cual la llave a la clasificación de la fase de liga de la Champions estaba a disposición de cualquiera de las dos escuadras. Pero el Copenhague hizo respetar su casa.

El lalteral peruano Marcos López fue titular y disputó los 90 minutos del partido en la victoria de su equipo. Los autores de los goles fueron Andreas Cornelius, quien tras conectar el balón con un testazo sobre los 46 minutos abrió el marcador, pese a que el equipo suizo realizaba una presentación correcta en campo rival.

Posteriormente, en la segunda mitad, cuando el cronómetro marcaba los 84 minutos, se cobró un penal a favor del FC Copenhague. El joven delantero alemán Youssoufa Moukoko fue quien se adueñó del esférico y desde los doce pasos batió al golero Marwin Hitz, sellando de esta forma el 2-0 final.

✅ Ô GRANDE ET BELLE EUROPE



Mission accomplie pour Copenhague qui, deux ans après, retrouve la plus prestigieuse des compétitions européennes en venant à bout du FC Bâle (3-1 cum.) !



VI ER KBH 🤍



⚽ A. Cornelius (46')

⚽ Y. Moukoko (84', sp.)#fcklive #fckfcb #ucl pic.twitter.com/NOzb7KMGWZ — FC Copenhague 🌟 (@FCCopenhagueFR) August 27, 2025

El gran momento de Marcos López

Esa victoria del FC Copenhague es un reflejo del gran momento que atraviesa Marcos López a nivel futbolístico. En la temporada 2024-2025, el lateral izquierdo peruano disputó 17 partidos en la Superliga danesa y brindó 3 asistencias. Además, en la UEFA Conference League jugó 6 partidos y brindó 4 asistencias. Cabe destacar que, fue campeón de la Superliga Danesa 2024-2025.

De igual manera, López atraviesa un buen momento con la selección peruana y se consolida como el lateral izquierdo titular. El último domingo 24 de agosto, apareció en la convocatoria de Óscar Ibáñez, para disputar los partidos ante Uruguay y Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

De este modo, el club FC Copenhague del peruano Marcos López clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League y ahora espera el sorteo para conocer a sus rivales en el máximo torneo europeo de clubes.