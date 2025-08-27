Gianluca Lapadula definió su futuro en Spezia: Renovó con el club hasta 2027 según medio italiano

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula no atraviesa un buen momento futbolístico tras tener poca participación en el club Spezia, a ello se le suma que no fue considerado por Óscar Ibáñez, en la reciente nómina de convocados de la selección peruana, para los partidos ante Uruguay y Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Gianluca Lapadula definió su futuro

Después de varios días de negociaciones en los que se avizoraba un futuro de incertidumbre para Gianluca Lapadula, finalmente el futbolista deifinió su futuro. El delantero continuará su carrera en Spezia, equipo que actualmente disputa la Serie B de Italia.

Si bien es cierto el jugador tenía un contrato hasta 2026, acordó una ampliación por un año más, hasta 2027, Además, aceptó una reducción salarial. Así lo informó el medio italiano La Gazetta Dello Sport, según Spezia 1906.

Spezia 1906 informa sobre la extensión de contrato de Lapadula

La noticia de la extensión de contrato de el 'Bambino' causó asombro debido a que recientemente, tras la última derrota del equipo de Liguria ante Carrarese, el entrenador Luca D'Angelo manifestó no tenerlo en sus planes y le abrió la puerta de salida.

"Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90 minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y por eso prefiero no tenerlo en el banco de suplentes", señaló el estratega italiano.

Adicionalmente, se especulaba que el ariete de la selección peruana estaba en los planes del Pescara, equipo en el que brilló anteriormente durante la temporada 2015-2016, pero no contaba con el presupuesto para asumir el sueldo de Lapadula.

Los números de Lapadula con Spezia

Gianluca Lapadula con Spezia en el semestre pasado no tuvo una esperada actuación. Debido a que el delantero de 35 años apenas anotó cuatro goles en 14 encuentros. Y con esta renovación de contrato le dan la confianza necesaria para que continúe en sus filas. Inclusive según la web de Spezia 1906 estará convocado en el próximo partido tras superar su lesión en el tobillo.

"Lapadula ya se ha recuperado del problema de su tobillo que sufrió al final de la temporada pasada y casi con toda seguridad estará entre los jugadores convocados para el partido contra el Catanzaro", señaló el medio.

De este modo, entre semanas de especulaciones y tras no ser considerado en los planes de su entrenador, Gianluca Lapadula definió su futuro y se conoció que extendió su contrato con Spezia hasta el 2027 y aceptó una reducción salarial.