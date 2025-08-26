Oliver Sonne llega afinado a la selección peruana: Lateral le dio el triunfo al Burnley por la Copa de la Liga

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jugando los 90 minutos, Oliver Sonne terminó siendo determinante para el Burlney FC. Por la segunda ronda Copa de la Liga frente al Derby County, el lateral de la selección peruana apareció en el tiempo de descuento y como si fuera un delantero, llegó al área rival y marcó el tanto del 2-1 definitivo a favor de su club.

Sonne dio la clasificación

Este partido midió al equipo recién ascendido a la Premier League contra uno de la Championship o segunda división. Sin embargo, no hubo demasiada diferencia entre ambos conjuntos. El Burnley que fungió de local, abrió la cuenta temprano por medio del veterano galés Aaron Ramsey, ex Arsenal.

Pero la visita no demoró en igualar el marcador y a los 25' el mediocentro Bobby Lamont Clark anotó tras recibir un pase y resolver ante una mala marca de la zaga escarlata. La jugada nació por la banda derecha de Sonne, aunque sin responsabilidad en la cobertura del peruano-danés.

Cuando se jugaba el primer minuto del tiempo adicional, apareció el héroe de la jornada, con su estreno goleador en el fútbol inglés. El lateral derecho realizó una diagonal y recibió la asistencia de Mike Ndayishimiye, para después cruzar el remate con la calidad propia de un centro delantero. Este gol terminó siendo el decisivo en el cotejo.

¡Oliver Sonne 🇵🇪 anota su primer gol oficial en Inglaterra!



El seleccionado peruano le dio la clasificación en el último minuto al Burnley en la Copa de la Liga 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Titularidad y gol. Tenemos lateral.pic.twitter.com/zlyehDYm9C — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) August 26, 2025

Los números de Sonne con Burnley

Desde su llegada a Inglaterra, el lateral derecho de 25 años ha acumulado ocho presentaciones con el cuadro escarlata. En su temporada de adaptación en la Championship, solo jugó dos partidos, pero ninguno como titular, acumulando 23 minutos en cancha. En la Copa FA, disputó tres encuentros, siendo titular en todos.

En esta campaña ha tenido más consideración por parte del entrenador Scott Parker, siendo titular en el inicio de la Premier League ante Tottenham (3-0 en contra) y jugando 24 minutos en la victoria sobre el Sunderland por la segunda jornada. Frente a Derby County completó su segundo encuentro en cancha.

Tras esta jornada auspiciosa, Oliver Sonne, convocado por Oscar Ibáñez, se sumará a la selección peruana, que afrontará sus partidos ante Uruguay y Paraguay en el cierre de las eliminatorias para el Mundial del 2026.

De este modo, Oliver Sonne se estrenó como goleador en el fútbol inglés con el tanto que le dio la victoria al Burnley sobre Derby County en la Copa de la Liga. El lateral peruano llega con buen ritmo para encarar el desenlace del certamen clasificatorio.