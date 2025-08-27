Waldir arremete contra Jean Ferrari tras declaraciones sobre Hernán Barcos: "Habla estupideces"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Han pasado varios días desde que se dio el clásico del fútbol peruano el cual aún ha dejado tela por cortar. Y es que el cruce verbal entre Hernán Barcos y Alex Valera ha desatado diversas opiniones entre los personajes más representativos de Alianza Lima y Universitario.

En el lado de los íntimos, el goleador histórico del club, Waldir Sáenz, tomó la palabra para arremeter contra al nuevo director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, quien criticó el accionar del 'Pirata' hacia el delantero crema.

Waldir arremete contra Jean Ferrari por Hernán Barcos

Como se recuerda, el ahora integrante de la FPF señaló que Hernán Barcos hizo mal en exponer el duelo verbal que tuvo con Alex Valera ante los medios de prensa al finalizar el clásico. Ante ello, el exdelantero criticó duramente al exmandamás de Universitario al señalar que debió haber evitado responder a esta situación ya que ahora cuenta con un cargo dentro de la Federación que lo obliga a ser imparcial.

Waldir Sáenz no solo arremetió contra Jean Ferrari sino que calificó sus palabras como 'estupideces'. A ello le sumó la advertencia de no meterse con Alianza Lima o si no chocaría con la mitad del país.

"Habla puras estupideces. En este caso puntual, aunque le hayan preguntado, no le costaba nada quedarse calladito o manejar mejor la situación. No puede ser que en su presentación para el cargo que le dieron en la FPF diga que se manejará con imparcialidad y a la primera declare a favor de Valera. Es evidente que Ferrari sigue siendo hincha fanático de la U. Si se meten con alguien de Alianza, se meten con la mitad del país y vamos a defenderlo", indicó a Ovación.

"CAGÓN"



Porque eso le dijo Hernán Barcos a Álex Valera en el partido de Alianza Lima ante Universitario en el clásico. Erró el penal contra Australia, dejó a Perú sin Mundial y encima se hacía la estrella para ser convocado el cagón hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/5lXwerajPy — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 25, 2025

Respalda a Hernán Barcos

En esa misma línea, el goleador histórico del cuadro blanquiazul dejó en claro su respaldo rotundo a Hernán Barcos señalando que su honor fue mancillado por Alex Valera durante el clásico. A su vez, reveló que no habría infringido ningún código dentro del fútbol ya que hizo bien en declarar ante la prensa.

"La reacción de Hernán (Barcos) fue provocada por una absoluta falta de respeto. No se puede mancillar el honor de una persona, sea nacional o extranjero. Además, Barcos es un futbolista con DNI peruano, con una trayectoria impecable, y que nunca se ha metido con nadie. Siempre ha sido respetuoso, incluso cuando declaró luego del clásico. Muchos dicen que Hernán no tuvo códigos... ¿o sea tiene que permitir que le falten el respeto y manchen su nombre? Están equivocados. Barcos hizo bien en salir a hablar y yo lo respaldo y defiendo al 200 por ciento", añadió.

De esta manera, Waldir Sáenz arremetió contra Jean Ferrari tras sus recientes declaraciones sobre Hernán Barcos y lo sucedido con Alex Valera.