¿Crisis? El TERRIBLE DESCENSO de Perú en el nuevo ranking FIFA tras la fecha doble de Eliminatorias

11/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú pasa uno de sus peores momentos en los últimos años, no pudiendo salir del último lugar de la tabla de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026, y tras la última fecha doble, la situación parece haber desmejorado aún más, incluyendo un descenso en el ranking FIFA.

Recordemos que la 'Bicolor' cayó ante Ecuador y no pudo superar a Colombia, sumando apenas un punto en la tabla. Esto nos ubica en la décima posición, con apenas tres puntos. Como si no fuera suficiente, somos el único equipo en no haber conseguido un triunfo en todo Sudamérica.

¿Qué tan bajo caeríamos en ranking FIFA?

Con reportes estadísticos de por medio, el empate ante el conjunto cafetero nos permitió sumar seis puntos en la clasificación FIFA. Esto significaba un ascenso hasta la posición 40 del mismo. Lamentablemente, la dura derrota ante la 'Tri' nos hizo descender hasta la casilla 43, sufriendo una resta de 11 unidades.

Si bien estamos bastante lejos de nuestra peor posición histórica, la cual se dio en 2009 cuando con apenas 363 puntos, la 'Blanquirroja' quedó en la 91va posición, no deja de resultar sorprendente la pronunciada caída que ha tenido el combinado nacional.

De hecho, hasta antes del inicio de esta Eliminatoria, la 'Bicolor' se mantenía en la casilla 21 del ranking, iniciando un terrible descenso, llegando a estar entre los peores combinados de todo el continente.

En caso uno decida mirar más hacia atrás, nos encontramos con octubre del 2017, cuando el cuadro nacional alcanzó la décima posición de la clasificación, algo nunca antes conseguido y que la colocó entre las selecciones del planeta.

Números de terror para Perú

Tras la caída ante Ecuador, el periodista argentino, Juan Pablo Varsky, compartió una serie de estadísticas que preocupan a muchos seguidores de la 'Bicolor', informando que de sus últimos 16 partidos en todas las competencias, apenas ha ganado tres.

Dentro de las Eliminatorias, de 24 puntos posibles apenas ha sacado tres unidades, y como ya se mencionó, es el único equipo que no ha ganado ni un solo partido. Chile, el penúltimo, suma apenas un triunfo, precisamente contra nuestro combinado nacional.

Como si no fuera suficiente, la efectividad es otro punto de gravedad en la selección, pues esta apenas asciende a 12.5% respecto a la incidencia de goles.

La tendencia actual de Perú es totalmente negativa, viéndose reflejada en un pronunciado descenso de posiciones en el ranking FIFA.