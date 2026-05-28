Fallece querido vocalista de agrupación de música romántica tras padecer de grave enfermedad

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música romántica se encuentra de luto luego de perder a uno de sus máximos exponentes tras confirmarse el fallecimiento del vocalista de una mítica agruapción del género tras padecer de una grave enfermedad.

Querido cantante de música romántica pierde la vida

Todo México llora la partida del cantante Hilde Lara, líder y vocalista del emblemático grupo Yndio. El último miércoles 27 de mayo, sucedió el lamentable acontecimiento y fue confirmado por su hija Gabriela Lara a través de las redes sociales.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la primogénita del intérprete de éxitos como "Dame un beso y dime adiós", "Herida de amor" y "Eres mi mundo" compartió un emotivo mensaje para despedir a su padre y extender su agradecimiento al público hacia su legado musical.

"Con dolor les comunico el fallecimiento de mi padre. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre", se lee al inicio de su extenso texto acompañada de una fotografía en la que aparece al lado de su padre.

En ese sentido, acotó que el frontman de Yndio durante toda su vida "entregó su alma en cada canción, en cada escenario y en cada palabra". A su vez que resaltó que, la voz de su papá "acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas" y que esta "seguirá viva para siempre".

¿De que murió Hilde Lara?

Cabe señalar que, aunque la familia no reveló oficialmente la causa exacta del artista Hilde Lara, diversos medios mexicanas informaron que enfrentaba problemas de salud derivados de un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2023.

Vale mencionar que, el cantante atravesó durante los últimos años diversos tratamientos médicos e inclusive llegó a compartir con sus seguidores parte de su proceso de recuperación. No obstante, su estado de salud se vio mermada recientemente.

De igual forma, hay que señalar que hasta el momento no se ha precisado públicamente qué tipo de cáncer era el que padecía el líder y vocalista del grupo Yndio.

Como vemos, el ambiente de la artísitico de México se encuentra de luto tras conocerse que el cantante Hilde Lara, líder y vocalista del emblemático grupo de música romántica Yndio perdió la vida a los 73 años dejando un vacío en el género y causando gran conmoción en su familia, colegas y fanáticos.