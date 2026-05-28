PCM articula diversas acciones para atender demandas de productores arroceros.

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este 28 de mayo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lideró una mesa de diálogo y articulación multisectorial para atender las demandas de los productores arroceros y avanzar en soluciones frente a la crisis que atraviesa el sector en distintas regiones del país.

La reunión fue encabezada por el Viceministerio de Gobernanza Territorial y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en medio de las paralizaciones que mantienen productores de arroz en varias zonas del territorio nacional.

Fiscalización de combustibles y apoyo económico

Durante el encuentro, el viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia, anunció que en los próximos días se firmará un decreto supremo para fortalecer las labores de fiscalización de Indecopi y Osinergmin ante posibles distorsiones en el mercado de precios de combustibles.

La medida busca responder a una de las principales preocupaciones del sector arrocero, debido al impacto que tiene el incremento del combustible en los costos de producción y transporte.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, informó sobre la próxima publicación de un decreto de urgencia que establecerá medidas económicas extraordinarias para enfrentar la crisis en la cadena productiva del arroz.

El titular del Midagri precisó que la norma contemplará la adquisición excepcional de arroz directamente a productores de la agricultura familiar, con el objetivo de eliminar intermediarios y garantizar una mejor remuneración para los pequeños agricultores.

"Buscamos que el apoyo llegue directamente al productor, sin intermediación que distorsione los precios", sostuvo Meza durante la reunión multisectorial.

Asimismo, indicó que esta medida contará con un presupuesto superior a los S/100 millones para la compra del producto en diversas regiones del país.

#PCMInforma | Gobierno impulsa soluciones para arroceros



La PCM lideró un espacio de diálogo y articulación multisectorial para atender las demandas de los productores arroceros y avanzar en soluciones concretas frente a la crisis del sector. #NotaDePrensa 📲... pic.twitter.com/RQR98Rdtqc — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 28, 2026

Limpieza de canales y uso de biofertilizantes

El ministro también anunció la transferencia de S/50 millones a los gobiernos regionales para la limpieza y mantenimiento de canales de riego mediante núcleos ejecutores y juntas de regantes.

La iniciativa busca prevenir afectaciones ante el fenómeno de El Niño Global y asegurar mejores condiciones para la producción agrícola.

Además, el Ejecutivo promoverá la implementación de biofertilizantes y el uso de guano de isla para reducir la dependencia de fertilizantes químicos como la urea y disminuir costos para los agricultores.

La reunión contó con la participación de los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, Tumbes y Huánuco, además de representantes de juntas de riego, organizaciones de productores y funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas, Salud, Desarrollo e Inclusión Social e Interior.

El Ejecutivo resaltó que el diálogo permanente será clave para evitar una mayor escalada de conflictos en el sector agrario y atender las demandas de los productores arroceros.