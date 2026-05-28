Said Palao sorprende con INESPERADO anuncio tras polémica con Alejandra Baigorria

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao sigue sorprendiendo y esta vez tras lanza un inesperado anuncio en medio de especulaciones sobre su relación con Alejandra Baigorria, de que podría haber conseguido su perdón tras su ampay en Argentina. ¿Qué dijo el chico reality?

¿Cuál fue el anuncio de Said Palao en redes sociales?

Said Palao y Alejandra Baigorria siguen en la mira de la farándula peruana. Pues bien, los esposos están en el 'ojo de la tormenta' luego de que el chico reality de 'Esto es Guerra' (EEG) fuera ampayado con otras mujeres en un yate en Argentina a mediados de marzo del 2026. Esa situación generó el distanciamiento de la pareja que ha estado en boca de todos.

Pese a que en un inicio, la 'Gringa de Gamarra' precisó que prefiere no tocar el tema, las imágenes evidenciarían que podría haberle dado una oportunidad para reivindicarse a Said Palao, lo que ha generado gran controversia entre sus seguidores. En medio de ello y pese a todos los cuestionamientos en su contra, el popular 'Samurái' no dudó en lanzar un inesperado anuncio en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el esposo de Alejandra Baigorria celebró el éxito de su primer edificio y que no se quedará con los brazos cruzados, ya que al estar enfocado en su vida profesional tiene en la mira dos nuevos proyectos inmobiliarios: una en Piura y otra en Lima.

Said Palao y sus nuevos proyectos inmobiliarios

En la publicación compartida por Said Palao, se evidencia que este edificio que construyó "ha sido una travesía larga, ardua, llena de retos, aprendizajes, presión, sacrificio y muchísimo trabajo... pero se pudo lograr", lo que le daba gran emoción y alegría.

"Hace tiempo tenía guardado este post, pero todavía no encontraba el momento de subirlo. Hoy puedo decir, con muchísima alegría, que mi primer proyecto ya terminó hace algunos meses... y está vendido al 100%. (...) Este proyecto siempre será especial para mí porque fue mi primer bebé, (...) Verlo culminado y completamente vendido me motiva muchísimo para todo lo que viene", escribió el integrante de EEG.

El esposo de Alejandra Baigorria finalizó su mensaje agradeciendo "de corazón" a su familia, amigos y todos aquellos que lo apoyaron en este proceso.

¿Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao?

Pese a que Alejandra Baigorria no ha lanzado un comunicado oficial donde confirme que perdonó por completo a Said Palao, sus seguidores no olvidan que la empresaria le dedicó un mensaje romántico a su esposo cuando ella ganó un premio en España, precisamente en La Quinta de Jarama.

"Y también quiero agradecer a mi esposo. Fue él quien me impulsó y me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a apoyar y te voy a esperar'", indicó en aquel entonces la exchica reality. Pero no todo quedó ahí, ya que Baigorria fue captada junto a su esposo durante un safari en África y la hija de él.

Es así como tras los rumores de que la 'Gringa de Gamarra' le habría perdonado, Said Palao sorprendió al lanzar un inesperado anuncio en sus redes sociales: celebró el éxito de su primer edificio y reveló que tiene dos proyectos inmobiliarios en camino.