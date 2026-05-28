JEE inicia audiencias de proclamación descentralizada de resultados para senadores, diputados y Parlamento Andino

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del actual proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este jueves 28 de mayo, que los Jurados Electorales Especiales (JEE) han iniciado la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Como parte del procedimiento, los JEE convocan sus respectivas audiencias públicas, tras recibir el reporte del cómputo al 100 % de las actas contabilizadas a cargo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

JEE inicia el camino para la proclamación de los futuros senadores y diputados

A través de un comunicado, el JNE informó que la proclamación de resultados se inició ayer, miércoles 27 de mayo, en el JEE de Huamalíes (Huánuco) para diputados y Parlamento Andino y en Arequipa 2, Huaura, Puno y Tacna para Parlamento Andino.

Del mismo modo, este jueves 28 de mayo, se llevó a cabo el mismo procedimiento para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.

Los JEE de Chiclayo, Jaén, Pasco y Lima Oeste 1, proclamaron los resultados de la elección al Parlamento Andino en cada una de sus circunscripciones electorales.

Las audiencias de proclamación están disponibles aquí👉 https://t.co/hlnr4E2p33#EG2026 🗳️ #TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/9ZlTFLU8ws — JNE Perú (@JNE_Peru) May 28, 2026

En tanto, para el Parlamento Andino, la proclamación de resultados estuvo a cargo de los JEE de Pasco, Jaén, Alto Amazonas, Chiclayo, Cañete, Huamanga y Trujillo. Asimismo, para el viernes 29 de mayo, se llevarán audiencias de proclamación en los JEE de Huari (Parlamento Andino y Cámara de Diputados) y en Puno, también para diputados.

Desde el JNE puntualizan que, una vez que los JEE culminen con la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, el Pleno del JNE se encargará de suscribir el acta de proclamación general de resultados para su posterior entrega de credenciales a los 190 miembros del Congreso bicameral y a los 15 representantes peruanos ante el Parlamento Andino, siendo cinco titulares y 10 suplentes.

Comunicado

Roberto Burneo: Proclamación sería en un mes

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, estimó que en un plazo de un mes podrían proclamar a los nuevos senadores y diputados para el período 2026-2031, teniendo en cuenta la carga procesal que tendrán y de las eventuales impugnaciones o pedidos de nulidad que puedan presentarse.

"Estimamos que, en menos de un mes, quizás en un mes, estaríamos ya proclamando resultados, dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideren que, va a haber recuento de votos, va a haber mucha competencia, las organizaciones están indicando y es importante que puedan ellos también desplegar la cantidad de personeros que puedan estar representándolos en cada mesa de sufragio", señaló.

De acuerdo con la Ley N.º 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, el Poder Legislativo estará conformado por 60 representantes para el Senado y 130 para la Cámara de Diputados.

Desde el JNE se preparan para la proclamación de resultados de quienes representarán a todos los peruanos durante los próximos cinco años.