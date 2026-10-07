Jorge Jesús responde al comunicado de Cristiano Ronaldo: ¿Qué dijo el DT de Portugal?

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico de Portugal, Jorge Jesus, reaccionó este miércoles al comunicado difundido por Cristiano Ronaldo, quien explicó los motivos de su salida de la concentración. El entrenador confirmó que conoció el contenido del mensaje, pero decidió no responder directamente a los señalamientos realizados por el delantero portugués.

Jorge Jesus confirmó que leyó el comunicado

El técnico fue consultado nuevamente por el mensaje publicado por Cristiano Ronaldo y confirmó que ya lo había leído. El entrenador evitó referirse a las acusaciones específicas y señaló que continuará concentrado en sus labores con la selección portuguesa.

"Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección", anunció.

La declaración fue realizada por Jorge Jesus este miércoles, cuando fue abordado por periodistas al salir de su vivienda. Con esas palabras, el seleccionador portugués confirmó que conocía la versión presentada por Cristiano Ronaldo, pero no ofreció detalles adicionales sobre las diferencias entre ambos.

La controversia comenzó después de que 'El Bicho' abandonara la concentración de Portugal, situación que posteriormente explicó mediante un extenso comunicado. El futbolista aseguró que tomó esa decisión luego de considerar que Jorge Jesus había incumplido compromisos relacionados con su participación durante los partidos de la selección.

"Leí la declaración de Cristiano Ronaldo. Y ahora, como todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en la Selección Portuguesa. No tengo nada que decir." Jorge Jesús. ⛔️🇵🇹 https://t.co/fo1M0bPWAG October 7, 2026

Cristiano Ronaldo explicó su salida de Portugal

Ronaldo afirmó que Jorge Jesus había acordado previamente una determinada planificación para su participación ante Noruega. El delantero sostuvo que calentó durante ese encuentro, pero finalmente no ingresó al campo, situación que incluyó entre los motivos que expuso públicamente.

El delantero portugués también señaló que existió otra situación relacionada con una conferencia de prensa previa al partido contra Dinamarca. Ronaldo presentó su versión sobre lo ocurrido y sostuvo que el entrenador había incumplido nuevamente lo acordado entre ambos durante aquellos días.

Comunicado

La polémica se produjo mientras Portugal disputaba la Liga de Naciones y Ronaldo continuaba siendo una de las principales figuras de la selección. Tras abandonar la concentración, el jugador explicó públicamente su decisión, ofreció disculpas por su salida y reconoció que podría recibir una sanción.

Jorge Jesus ya había señalado días antes que las puertas de la selección permanecían abiertas para Ronaldo. En aquella oportunidad, el entrenador describió el episodio como un malentendido y manifestó que consideraba posible solucionar la situación, siempre que el delantero quisiera continuar representando al país.

La situación entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo permanece vinculada a la salida del delantero de la concentración portuguesa. Mientras el jugador hizo pública su explicación sobre lo ocurrido, el seleccionador confirmó haber leído el comunicado y mantuvo su atención en las actividades de la selección.