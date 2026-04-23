Copa América 2032: Ecuador se perfila como opción fuerte para albergar el torneo regional

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La posibilidad de que Ecuador vuelva a ser sede de la Copa América comenzó a tomar fuerza tras el reciente Congreso de la Conmebol realizado en Quito, donde se abordó la opción de que el país organice la edición de 2032.

El evento contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quienes coincidieron en que la candidatura ecuatoriana es "muy interesante" y merece ser evaluada con seriedad.

La voz de la Federación

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, fue prudente al analizar la posibilidad. En esa línea, reconoció que el torneo ha crecido enormemente en exigencias y que el país tendría que trabajar intensamente para cumplir con todos los estándares actuales.

"Hoy la Copa América ha crecido muchísimo y las demandas de infraestructura y logística son muy grandes, así que nosotros siempre abiertos a algo así, pero por ahora tenemos que decir que el país tendría que trabajar muchísimo para poder albergar un torneo de esos", señaló.

Alejandro Domínguez presidente de la CONMEBOL sobre la posibilidad de la Copa América en Ecuador y la reunión con Daniel Noboa .



"Es un tema que se está debatiendo, es un tema que va a decidir finalmente el Consejo"



Vía : @manuela_salazar pic.twitter.com/GwcCPZwRLx — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 23, 2026

El respaldo de Conmebol

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, no descartó la opción y reconoció el interés existente. Aunque la organización de la Copa América 2028 ya está prácticamente definida, el enfoque está en evaluar si Ecuador podrá cumplir con los requisitos necesarios para postularse como sede en 2032.

"Es un tema que se está debatiendo y que lo tendrá que decidir el Consejo. Realmente hay mucho interés en que Ecuador sea sede, es una opción muy interesante y vamos a tomar la mejor decisión para el fútbol", afirmó Domínguez.

Antes del congreso, Egas y el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, se reunieron en el Palacio de Carondelet con Infantino y Domínguez, además del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El encuentro reforzó la idea de que el país está en el radar de los grandes organismos del fútbol mundial y que existe disposición política para respaldar la candidatura.

La fiesta del mundial está cerca y estamos listos para vivirla. ⚽️



El Jefe de Estado, @DanielNoboaOk, junto a Gianni Infantino, presidente de la @FIFAcom, Alejandro Domínguez, presidente de la @CONMEBOL y Francisco Egas, presidente de la @FEFecuador. Encuentros que fortalecen el... pic.twitter.com/guv7ukmsHY — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 23, 2026

Para los aficionados, la sola posibilidad de volver a ver una Copa América en Ecuador despierta ilusión. Ser sede significaría recibir a las mejores selecciones del continente, vivir la fiesta del fútbol en casa y proyectar al país como un destino deportivo internacional.

El reto será monumental: estadios modernos, logística impecable y servicios de primer nivel. Pero la ilusión ya está sembrada, y la Conmebol ha dejado claro que Ecuador es una opción real para 2032.