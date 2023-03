¿Cuántas tarjetas rojas tiene Carlos Zambrano en su carrera? Esto dijo tras su expulsión ante Marruecos

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Un 'León' rojo! Tras su última expulsión en el amistoso frente a Marruecos en Madrid, muchos hinchas se han preguntando cuántas tarjetas rojas cuenta en su carrera el defensor de la Selección Peruana de Fútbol Carlos Zambrano.

El 'León', quien comenzó su carrera en Alemania, se convirtió en uno de los mejores zagueros en la historia del fútbol nacional; sin embargo, diversos fanáticos han cuestionado durante años, su falta de tolerancia en la cancha para soportar momentos bajo presión y dejarse llevar por el rival, algo que complicó en ciertos partidos a las aspiraciones de la 'Blanquirroja', como en la recordada semifinal ante Chile en la Copa América de 2015.

Asimismo, a su llegada a nuestro país en horas de la noche, Zambrano explicó que fue el jugador marroquí, quien movió el balón y de forma casual lo pateó, no obstante, Sofiane Boufal le propinó una patada en el suelo que provocó la ira del 'Kaiser' y lo increpó, generando una trifulca que conllevó a que el arbitro lo echara del encuentro.

"Siempre que hay una expulsión hay un mea culpa, o sea, en las imágenes se ve una cosa, pero cuando yo supuestamente lo pateo, él me mueve la pelota con la mano. Me la mueve y no se ve bien en las imágenes, yo quise patear la pelota. Después Boufal me agrede, entonces ahí me acerco y le pego con la mano en las costillas, como diciendo ¿qué tienes?, pero bueno, el árbitro ya había tomado la decisión", comentó en su arribo a territorio nacional esta noche.

¿Cuántas rojas tiene en su carrera?

El central de Alianza Lima ha jugado en siete equipos de diversas partes del mundo. Únicamente en el Schalke 04 no fue retirado del campo, pero sí en los demás, sumado a sus estadísticas con el 'equipo de todos'.

Con Boca Juniors, fue en el club en donde más recibió, con tres en toda su estadía en Argentina. Como se recuerda, en su debut con la institución de La Victoria contra Universitario de Deportes en el superclásico, incluso, vio la roja por una entrada fuerte a Piero Quispe.

Una cruel estadística

Alianza Lima 1 Boca Juniors 3 Basilea de Suiza 1 Rubín Kazán 1 Eintracht Frankfurt 2 Paok Salonica de Grecia 1 Schalke 04 0 Selección Peruana de Fútbol 7

De esta manera, Carlos Zambrano registra 16 expulsiones en toda su carrera deportiva y la última, ante Marruecos, hizo que los hinchas criticaran su presencia en la Selección Peruana de Fútbol.