¿Llegará para la Copa? Christian Cueva dio luces sobre su lesión en la rodilla en Piura

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡No es lo que esperaba! Christian Cueva dio detalles sobre su lesión que sufrió en la rodilla en el triunfo de Alianza Lima de visita 1-2 frente a Atlético Grau de Piura este domingo por la jornada uno (reprogramado) del Torneo Apertura.

El popular 'Aladino' destacó que los dirigidos por Guillermo Salas hayan conseguido la victoria en el 'infierno' piurano; dado que aseguró que sirve "para retomar la confianza" del equipo, luego de caer 2-1 contra Sport Huancayo el fin de semana pasado.

De acuerdo a ello, Cueva indicó que chocó frente a un jugador 'Albo' y eso terminó sacándolo del cotejo en los primeros minutos de la parte inicial, cuando los 'Íntimos' caían ante Grau, después de un golazo de Oslimg Mora, exaliancista, quien aguarda que su dolencia no sea de gravedad y pueda llegar a disputar la Copa Libertadores.

"Este partido fue importante para volver a retomar con la confianza. Lamentablemente, en la jugada que me sacan amarilla tuve un golpe en la rodilla y al momento que intentaba no me daba mucho, pero esperemos que no sea nada grave", comentó para los medios de comunicación.

Emocionado con la hinchada

Por otra parte, el '10' de la Selección Peruana de Fútbol dio su apreciación acerca de la hinchada que se hace presente en todos los partidos del actual bicampeón del fútbol peruano.

El mundialista en Rusia 2018 indicó que es un "cariño especial" que los fanáticos están todos los fines de semana alentando al equipo de sus amores en todos los recintos en donde le toque jugar.

"Para mí desde que llegue, Alianza Lima es el equipo más grande del Perú, y obviamente ver a su hinchada alentar y recibirnos con un cariño especial, nos llena de motivación, a nosotros como jugadores nos sirve muchísimo", culminó con signos de molestia.

Victoria en el infierno de Piura

Los de La Victoria lograron una sufrida victoria ayer, ante Atlético Grau de Piura 2 a 1 con goles de Gabriel Costa y Franco Zanelatto para acercarse a los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson; sin embargo, Christian Cueva sufrió una lesión en su izquierda y pone en peligro su participación.

De esta manera, Christian Cueva será evaluado por los médicos de Alianza Lima para determinar la gravedad de su lesión que padeció en Piura ante Atlético Grau. Además, hoy conocerá a su grupo en la Copa Libertadores.