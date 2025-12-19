Universitario tendría a su próximo delantero asegurado, afirman desde Ecuador: "Falta el anuncio oficial"

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La posición del centro delantero ha sido un problema en Universitario de Deportes, por las malas elecciones con Diego Dorregaray y Diego Churín. Para la próximo temporada, el cuadro crema ha apuntado contra un ariete argentino que milita en el fútbol de Ecuador, país desde donde se asegura, hay acuerdo con un goleador.

¿De qué delantero se trata?

El futbolista que tendría todo cerrado con los merengues es Michael Hoyos, atacante de 34 años que esta temporada jugó para Independiente del Valle, que terminó coronándose campeón. Según Radio Caravana, el acuerdo es un hecho y solo hace falta que desde Perú oficialicen su incorporación.

"¡Solo falta el anuncio oficial! Michael Hoyos jugará en Universitario de Perú en la temporada 2026 El delantero ya se realizó la sesión de fotos con el uniforme del equipo peruano para su presentación oficial . Con Independiente del Valle, Hoyos marcó 44 goles y dio 13 asistencias en 120 partidos disputados", menciona el medio.

La publicación hecha en sus redes sociales, muestra una fotografía del delantero con el uniforme de la próxima campaña. Se llega a observar al jugador con toda la indumentaria, lo que confirmaría que solo falta que el tricampeón peruano lo confirme.

En entrevista con el medio ecuatoriano Mach Deportes, Hoyos expresó que su vínculo con el actual monarca de este país había concluido. "Yo creo que mi tiempo en Independiente del Valle terminó. No se de propuestas aún. Mi futuro será una decisión familiar. Yo no le cierro las puertas a ningún club", indicó.

Altas y bajas de Universitario para el 2026

Para la próxima campaña, el cuadro crema se encuentra por el momento sin entrenador, tras la salida de Jorge Fossati. Algunos jugadores que dejarán la entidad estudiantil son el arquero Sebastián Britos, el extremo Gabriel Costa, el delantero Diego Churín y el volante Jairo Vélez.

Las incorporaciones aún no se han confirmado, pero se habla de que el meta Diego Romero, que estuvo cedido a Banfield, pasará a ser el número '1'. El entrenador español Javier Rabanal se pondría el buzo de DT, dejando IDV y llevándose con él a Hoyos.

