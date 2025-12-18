Carlos Zambrano sobre el duelo ante Inter Miami: "Podemos hacerle partido a cualquier equipo"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor y referente de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se refirió al esperado choque ante Inter Miami, dejando claro que el partido no será un simple amistoso. El zaguero destacó que enfrentar al campeón de la MLS es una gran oportunidad para el equipo y para encarar el 2026 con la mejor energía posible.

Zambrano destaca duelo ante Inter Miami

Durante la conferencia, Carlos Zambrano recalcó la importancia de la Noche Blanquiazul 2026 y la relevancia de enfrentar a un plantel de renombre, encabezado por Lionel Messi.

"Es un partido muy importante para el club, para celebrar nuestros 125 años. Por más que Messi sea la cara del Inter, ellos vienen con un plantel de mucho renombre y es un gran termómetro para empezar el 2026 de la mejor manera", declaró el 'Káiser'.

El defensor también destacó que la experiencia será única para los hinchas que podrán ver a uno de los mejores jugadores del mundo en acción.

"Será un partido duro, pero un lindo espectáculo para la gente. Será una experiencia única para los hinchas aliancistas, que verán a uno de los mejores jugadores del mundo", añadió.

Zambrano asegura que duelo no será amistoso

Durante la entrevista, Carlos Zambrano añadió que el partido ante Inter Miami será asumido con seriedad y no como un simple amistoso: "Lo vamos a asumir como un partido no amistoso porque es una vitrina muy grande para muchos compañeros".

"Además, tampoco te puedes relajar ni tomar un partido amistoso contra estas figuras, sino te pintan la cara, fuera de eso tenemos un gran plantel y le podemos hacer partido a cualquiera. Para comenzar un buen año, tendríamos que ganar ese partido", añadió.

El defensor de 36 años también habló sobre la importancia de arrancar la temporada con ilusión y demostrar el nivel del equipo.

"Los inicios de temporada son lindos porque llegas con mucha ilusión. El 2025 tampoco es que haya sido tan malo, simplemente que lo acabamos mal y siempre se resalta lo último. Teniendo al frente a tantos jugadores de nivel, podemos demostrar muchas cosas, y a partir de eso generar confianza en la gente", finalizó.

Carlos Zambrano reafirmó que el duelo ante Inter Miami no será un amistoso y destacó la importancia del partido para iniciar el 2026 con fuerza. El defensor confía en que Alianza Lima puede competir contra cualquier equipo y que el encuentro servirá para generar confianza en los jugadores y en la hinchada.