Carlos Zambrano confirmó reunión con Pablo Guede y soltó inesperada confesión

La reciente integración de Pablo Guede como director técnico de Alianza Lima generó expectativa, y Carlos Zambrano no perdió la oportunidad para confirmar que tuvo una reunión con el entrenador. El defensor de la selección peruana aprovechó la conversación con la prensa para dar una inesperada confesión.

Zambrano confirma reunión con Guede

Tras la presentación oficial de Pablo Guede en Matute, Carlos Zambrano contó que apenas llegó a Lima, el ex Puebla de México lo contactó por teléfono y luego hubo una reunión presencial junto a otros compañeros.

"Hablé ni bien llegó a Lima con él, luego me junté con él y otros compañeros. Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el puterío que había pasado. Nos la puso clara, no se mete en la vida privada, pero esos errores extra futbolísticos no se van a permitir", indicó Zambrano.

Además, el 'Káiser' añadió: "Somos conscientes de que hemos metido la pata y nos costó el año. El profe ya sabe que desde este 2026 vamos a empezar muy intenso. Su forma de ser le va a caer muy bien al grupo".

Con esto, quedó claro que Pablo Guede no permitirá indisciplinas y que los jugadores de Alianza Lima tendrán que darlo todo para no repetir los errores que los dejaron sin títulos de Liga 1 ni de Copa Sudamericana.

Mea culpa y compromiso de Zambrano

Al margen de la reunión con Pablo Guede, Carlos Zambrano también aprovechó para referirse a sus 7 expulsiones durante el año, algo que lamentó profundamente: "No lo puedo ni creer, me incomoda demasiado. Nunca me había pasado en mi carrera. Trataré de corregir eso".

El 'Káiser' Zambrano dejó en claro que está consciente de los errores colectivos e individuales que afectaron al equipo, y que esta temporada deben corregirlos para salir campeones.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo

Alianza Lima ya conoce su ruta en la Libertadores 2026 y, si logra avanzar a la fase de grupos, tendrá que dejar fuera a otro equipo peruano. Por ahora, tras el sorteo, su primer rival en la fase previa será 2 de Mayo de Paraguay.

Carlos Zambrano confirmó su reunión con Pablo Guede y contó detalles de la conversación que tuvieron junto a otros compañeros. El defensor reconoció los errores del equipo en la temporada pasada y dejó claro que, con la llegada del nuevo técnico, buscarán empezar la campaña 2026 de manera intensa.