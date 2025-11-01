Alianza Lima: Íntimos jugarán la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter de Miami de Lionel Messi

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima tendría la oportunidad de jugar ante uno de los equipos más famosos del continente americano sobre el inicio del 2026. De acuerdo a las recientes informaciones, los íntimos tendrán como rival al Inter de Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026.

Este encuentro contará con la presencia del astro argentino y de las otras figuras dentro del equipo de David Beckham como Luis Suárez, Rodrigo de Paul, entre otros. El partido se jugaría el sábado 24 de enero en el Estadio Nacional y no en Matute como tradicionalmente es la presentación del elenco victoriano.

Inter de Miami jugará ante Alianza Lima en 2026

Como se recuerda, Inter de Miami visitó suelo peruano a inicios de esta temporada para disputar un amistoso ante Universitario en el Estadio Monumental el cual lució un lleno de bandera. El éxito de este evento generó que la empresa organizadora vuelva a traer al equipo de Lionel Messi, pero esta vez para medirse ante Alianza Lima.

Según Ovación, solo restan detalles para que el acuerdo quede oleado y sacramentado y luego de ello lanzar a la venta las entradas. Eso sí, el escenario elegido será el coloso de José Díaz al contar con un mayor aforo que el Estadio Alejandro Villanueva.

"De no mediar ninguna inconveniente y a falta de la rúbrica el rival de la Noche Blanquiazul 2026. Será el Inter de Miami quien visitará el estadio Nacional enfrentando a Alianza Lima", indicó el portal deportivo.

Inter de Miami de Lionel Messi jugará contra Alianza Lima en enero del 2026.

Alianza Lima no pudo ante Melgar

Mientras se hablaba de este amistoso en el inicio del 2026, Alianza Lima recibió a Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura. Con el tricampeonato obtenido por Universitario, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen como único objetivo clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores a través de la tabla acumulada.

Pero como ha sido todo el año en condición de local, los íntimos volvieron a dejar dudas en el juego colectivo e individual y solo rescataron un empate 2-2 con un gol agónico de Renzo Garcés en el minuto 97.

Con este resultado, los victorianos se quedan en la casilla 3 de la tabla acumulada con 62 puntos, a solo uno de Cusco FC que cuenta con 63 unidades.

De esta manera, a falta de la firma, Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter de Miami el próximo 24 de enero en el Estadio Nacional.