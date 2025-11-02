Presentación de Alianza Lima corre en riesgo por la 'U': Noche Blanquiazul 2026 enfrenta importante traba

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Aún no ha terminado la Liga 1 2025, pero Alianza Lima ya piensa en lo que será la temporada 2026. De momento, el equipo dirigido Néstor Gorosito sigue enfocado en lograr el objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores quedándose con el segundo lugar de la tabla acumulada.

Los futuros fichajes también han sido tema en los últimos días, aunque la atención principal se la llevó la posibilidad casi confirmada de que el rival de la Noche Blanquiazul 2026 sea el Inter de Miami de Lionel Messi. Según indicaron, el partido está programado para el sábado 24 de enero y se jugará en el Estadio Nacional.

La Noche Blanquiazul 2026 en riesgo por la 'U'

Sin embargo, este esperado evento podría tener serias complicaciones para su realización. Y es que la fecha elegida chocaría con otro gran evento deportivo a inicios del próximo año: la Noche Crema 2026.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el club merengue ya inició las gestiones de rigor para la realización del partido por lo que los permisos y solicitudes fueron enviadas al Ministerio del Interior y así el permiso pueda darse sin problema alguno.

"La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos y la solicitud para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior", indicó el hombre de prensa.

¿RIVER PLATE EN LA NOCHE CREMA? Entérate de todos los detalles del partidazo en el que el tricampeón nacional presentará oficialmente a su plantel versión 2026.

➡️ Además, Universitario de Deportes ya ingresó formalmente la solicitud ante las autoridades para este gran evento. pic.twitter.com/QG6Wql6nep — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 1, 2025

Teniendo en cuenta la política de la Policía Nacional del Perú, ambos encuentros no podrán realizarse el mismo día por lo que uno de los dos clubes más grandes del país deberá modificar el día en que presentarán a su plantilla ante toda su hinchada.

Lionel Messi volvería al Perú

Como se indicó líneas más arriba, todo hace indicar que el rival de los blanquiazules para su presentación será el Inter de Miami de Lionel Messi. Esta vez, el duelo no será en Matute como todos los años, sino que se mudará al Estadio Nacional por tema de aforo.

De esta manera, Alianza Lima tendría complicaciones para organizar la Noche Blanquiazul 2026 la cual se jugaría el 24 de enero ya que Universitario también realizará su presentación ese mismo día por lo que ya envió las solicitudes correspondientes al Mininter.