Descontento en Melgar: Presidente del club tuvo un altercado con hinchas tras caer con Sporting Cristal

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La última y más reciente derrota de Melgar en su visita a Sporting Cristal, no caló bien entre los hinchas del 'dominó', que hicieron saber su molestia. Tras el partido, el grupo que llegó al Alberto Gallardo, protagonizó un altercado al hacerle reclamos a Jader Rizqallah, el presidente del club y accionista mayoritario.

Hinchas reclamaron por malos resultados

Concluido el encuentro, los jugadores rojinegros se acercaron al sector donde se encontraban los aficionados arequipeños, en el extremo sur de la tribuna oriente. Tras los silbidos por los malos resultado en el torneo Clausura, Rizqallah se acercó y trató de conversar con ellos.

"Nadie quiere esta situación. Yo soy el primero que estoy molesto. Yo doy la cara, porque en los momentos cuando todos son felices yo no aparezco, no hago esto, etc. Ahora te doy la cara, le doy la cara a todo el mundo", manifestó el presidente del cuadro mistiano.

Jader Rizqallah post partido:

"Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto. En los momentos felices no aparezco y ahora doy la cara. Ahora con la llegada de Juan Reynoso van a haber cambios. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación". pic.twitter.com/SPPrxHPByT — Carlos Alpaca Zuñiga (@calobeto11) August 10, 2025

Para el mandamás de Melgar, la llegada de Juan Reynoso como nuevo entrenador, servirá para cambiar la situación. Cabe resaltar que tras el despido de mutuo acuerdo de Walter Ribonetto luego de caer de local ante Cusco FC por la segunda fecha del Clausura, el cargo lo tomó de forma interina Víctor Balta, hasta el duelo con los celestes.

"Ahora que llegan Juan (Reynoso) va a cambiar la situación. Él va a tomar las decisiones. Lo único que les digo es: quédense tranquilos porque hay cosas que el club va a hacer. Estamos juntos a muerte. Empieza una nueva etapa, apoyen al equipo" sentenció Rizqallah.

Melgar lejos de la punta del Clausura

Disputadas cinco jornadas de esta etapa de la Liga1, el 'dominó' marcha en el decimosegundo lugar con cinco puntos. Esto es fruto de un solo triunfo en la primera jornada, dos empates y dos derrotas. De momento, se encuentra a ocho puntos de los líderes Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

En el acumulado, suma 36 unidades en el séptimo puesto, a nueve de la cuarta plaza que ocupa Alianza Lima, el último para la Copa Libertadores. La misión de Juan Reynoso, será revertir ese escenario y para ello, ya firmó a su primer fichaje, con el extremo Jhamir D'Arrigo, que llega tras dejar al cuadro blanquiazul.

De esta manera, los hinchas de Melgar expresaron su molestia por los malos resultados ante el presidente del club. Jader Rizqallah confía en que la llegada de Reynoso signifique el repunte de los rojinegros en el torneo local.