Sporting Cristal retoma el liderato del Clausura: Los 'Cerveceros' vencieron por la mínima a Melgar

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido peleado, Sporting Cristal se quedó con la victoria al imponerse 1 a 0 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo por la quinta fecha del torneo Clausura. Ian Wisdom anotó el único tanto, con el que los 'Cerveceros' retoman el liderato al igualar en puntos con Universitario de Deportes, aunque con mejor diferencia de goles.

Dos expulsados en la primera parte

Los locales se encontraron con el ímpetu de los rojinegros que salieron a proponer. A los 24', Irven Ávila fue expulsado a instancia del VAR, debido a una patada que le dio al defensor Pier Barrios. Edwin Ordoñez en primera instancia le sacó la amarilla, pero tras revisar la jugada cambió su decisión.

El hombre de menos afectó al esquema de Paulo Autuori, sin embargo, el buen desempeño de Fernando Pacheco provocó que la visita también pierda un hombre. Al 45+2', el extremo fue derribado por el central Leonel González, que vio la amarilla por segunda ocasión.

Con siete minutos de adición por tantas interrupciones, Cristal buscó irse al descanso con ventaja y la encontró a los 45+5'. Ian Wisdom inició y acabó la jugada, al recibir un balón frontal, tocar con Christofer Gonzáles y coger el rebote para anotar al primer palo de Carlos Cáceda con un derechazo rasante.

Abram ovacionado por hinchas de Cristal

En el complemento, los arequipeños salieron con agresividad por el empate y arrinconaron en varios tramos del encuentro a los celestes. Tras soportar los embistes de Melgar, el estratega vio necesario realizar unos cambios, en los que se vería involucrado uno de los recientes fichajes.

Al 73', Autuori preparó un triple cambio. Santiago González reapareció tras no jugar ni un partido del Clausura por una lesión a la rodilla. Yoshimar Yotún jugó su tercer partido tras su prolongada ausencia y Luis Abram, la reciente incorporación, tuvo su reestreno con la elástica celeste. Todo esto, con la ovación de los hinchas 'bajopontinos'.

Sobre el final, Bernardo Cuesta tuvo una ocasión clara para igualarlo, al recibir un centro desde la izquierda, pero que conectó mal y se fue por encima del travesaño. Con este resultado, Cristal suma 13 puntos e iguala a Universitario. No obstante, la mejor diferencia de goles le permite ponerse por delante de los cremas.

De esta manera, los 'Cerveceros' ganaron de local y siguen invictos en el Clausura de la Liga 1, con el valor agregado de no haber recibido goles. Los rimenses se perfilan como candidatos a pelear por el título.