Elecciones 2026: JNE confirma temas para el debate técnico de candidatos presidenciales del 24 de mayo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó cuáles serán los temas del debate técnico de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo, en su sede del Jr. Nazca, Jesús María.

Como se recuerda, durante la misma jornada de hoy, martes 19 de mayo, también quedaron establecidos los temas y metodología del debate de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno que será el domingo 31, teniendo como eje: seguridad, democracia, educación-salud, y economía.

¿Qué temas expondrán los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

El director nacional de educación del JNE, Carlos Vilela, se encargó de anunciar cuáles serán los temas que expondrán los representantes de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, tras llegar a un consenso con ambas organizaciones políticas.

En ese sentido, el eje de la jornada estará dividido bajo los siguientes punto: Infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud, juventud y deporte.

Del mismo modo, anunció el debate técnico que empezará a las 8:00 p. m. y que los moderadores serán los periodistas Carlos Villarreal y Fátima Chávez.

"Es un momento propicio, clave, para que toda la ciudadanía pueda conocer los planes de gobierno de cada una de las organizaciones políticas estos dos domingos que nos quedan para el 7 de junio, la segunda vuelta", indicó.

Así mismo, Vilela dio a conocer los temas del debate técnico que se realizará este domingo 24 de mayo:



✔️Infraestructura,

✔️Reforma del Estado,

✔️Agricultura y medio ambiente,

✔️Economía y generación del empleo,

✔️Salud,

✔️Juventud y deporte. pic.twitter.com/ud9ghB5LwE — JNE Perú (@JNE_Peru) May 19, 2026

Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral hace un llamado al respeto, tolerancia y transparencia

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dirigió este lunes 18 de mayo a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a que fomenten un clima de paz, en el marco del proceso electoral que tendrá su fecha definitiva, el próximo domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta.

"A ambos candidatos presidenciales, como líderes de los partidos políticos en contienda, a requerir públicamente a sus partidarios, simpatizantes y/o adherentes, que toda actividad de campaña que realicen verse dentro de los márgenes del respeto, tolerancia y transparencia, tal como se comprometieron sus partidos políticos al suscribir el Decálogo del Pacto Ético Electoral", señala el pronunciamiento.

Del mismo modo, también hicieron un llamado a la población, a informarse sobre los planes de gobierno de los dos candidatos, ingresando al portal voto informado que tiene el JNE, mediante el siguiente enlace.

Desde el JNE continúan trabajando en el marco de sus competencias para la realización de ambas jornadas de exposición de propuestas, confiando en que la población se mantenga informada para emitir un voto responsable el 7 de junio.