San Miguel: Violento choque entre vehículos deja dos heridos y conductor se niega a pagar daños

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente se registró la madrugada de este 27 de abril en el distrito de San Miguel. Un vehículo que iba a gran velocidad impactó contra otro que estaba estacionado, ocasionando que dos personas resulten heridas. El propietario del vehículo estacionado denunció que el otro conductor no quiere hacerse responsable por los daños ocasionados.

Accidente en San Miguel deja 2 heridos

Según las primeras informaciones, el terrible hecho ocurrió en el cruce de las avenidas La Marina con Rafael Escardó, dejando como resultado dos personas heridas y una unidad vehicular volcada en plena avenida, generando gran congestionamiento vehicular en la zona.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil de color negro estaba estacionado a un costado de la pista, cuando repentinamente otro vehículo de color gris, que era conducido a gran velocidad, impactó por la parte trasera al vehículo negro, dejando un gran daño material visible y volcándose en plena pista.

Producto del choque, resultó herido el chofer del vehículo gris y una pasajera que iba en el vehículo negro. Ambos heridos fueron trasladados a la clínica Providencia, en San Miguel, mientras que el conductor del vehículo afectado se mostró preocupado, ya que no tiene seguro, y denunció que el responsable del choque no quiere hacerse cargo.

"El golpeó completamente el asiento del copiloto y, afortunadamente, ellos están en recuperación y está siendo cubierta por mi SOAT. El chofer dice que su seguro no va a arreglar mi carro", indicó indignado.

Por otro lado, la esposa del conductor afectado y propietario del vehículo también denunció que el chofer que habría provocado el accidente ha mostrado una actitud de rechazo y pretendería evadir su responsabilidad.

🔴🔵 Volcadura de auto en San Miguel deja dos heridos. Un conductor a alta velocidad impactó contra un vehículo estacionado y terminó volcado, generando alarma entre vecinos y transeúntes.



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Otro accidente en San Miguel

Hace unas horas, un fuerte accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 26 de abril en la avenida La Mar, distrito de San Miguel, cuando tres vehículos colisionaron de manera repentina.

El impacto fue tan violento que uno de los autos terminó completamente volcado, con las llantas hacia arriba, mientras los otros dos presentaron severos daños en la parte delantera y en los laterales. El siniestro obligó al cierre temporal de la vía, generando una fuerte congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con testigos, el choque se produjo de manera inesperada y en cuestión de segundos se produjo una colisión en cadena. Personal de Serenazgo de San Miguel y la ambulancia municipal fueron los primeros en llegar al lugar, brindando asistencia inicial a los conductores y asegurando la zona para evitar mayores riesgos.

Es así que, este nuevo accidente se suma a otros recientes hechos similares registrados en San Miguel, evidenciando el riesgo constante por imprudencia al volante. Las autoridades deberán reforzar la fiscalización y medidas preventivas para reducir estos siniestros que ponen en peligro la vida de conductores y peatones.