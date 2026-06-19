México venció 1-0 a Corea del Sur y selló su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de México ha logrado asegurar la primera plaza en el Grupo A del Mundial 2026 y el pase a dieciseisavos de final de la competición en un partido con pocas ocasiones que desencantó por un error garrafal del portero de Corea del Sur, Kim Seung - gyu.

Un primer tiempo cortado y sin ocasiones claras

La noche del último jueves, 18 de junio, el conjunto azteca se midió ante el cuadro surcoreano en el Estadio de Guadalajara, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se viene desarrollando en Norteamérica.

Tras una buena victoria conseguida en su debut ante Sudáfrica por 2-0, el 'Tri' contaba a favor con la afición local que con su fervor cantó a todo pulmón el himno nacional. En los primeros minutos, solo parecía estar enchufado el atacante Quiñones, que con ímpetu despertaba la pasión en las gradas.

Posteriormente, la escuadra asiática tomó el control del balón, pero con reiterados desplazamientos en largo que la defensa mexicana lograba repeler. A los 15 minutos Edson Álvarez sacó cerca de la línea de gol un fuerte disparo de Son Heung - min, que terminó por anularse porque se encontra fuera de juego.

La jugada más cercana al gol se presentó poco antes de la pausa de hidratación, con el 'Piojo' Alvarado recortando desde la banda derecha hacia adentro y lanzando un centro para Quiñones quien conectó la redonda, pero le salió el testazo le salió muy centrado y el guardameta surcoreano lo atajó.

Desde allí los apodados tigres de Asia continuaron generando peligro en la zaga azteca con lanzamientos a su espalda. Lograron tener dos ocasiones claras en esta primera mitad. En el minuto 40 con un desenlace deficiente y en el 45' con un centro al área que alcanzó el extremo Lee Jae - sung.

Un blooper insólito que valió la clasificación

Al retorno de los vestuarios para dar inicio al segundo tiempo, México recuperó el esférico y un centro lateral de Quiñones que Raúl Jiménez no logró rematar se convirtió en el gol cuando el portero surcoreano salió a agarrar el balón, chocó con un compañero y le dejó la Trionda a placer a Luis Romo, que remató a la red.

Seung-gyu consiguió redimirse un poco de su error atajando un remate de Raúl Jiménez en el área pequeña, tras un gran pase de Quiñones, y con una gran estirada tras un remate desde fuera del área de Obed Vargas.

Gol de Luis Romo que dio la victoria a la selección mexicana

En el 86' el arquero mexicano Raúl Rangel salvó una ocasión clarísima para la igualada, con una doble parada a sendos cabezazo y rechace desde el suelo del delantero Cho Gue-sung, que había entrado recién.

Finalmente, la selección de México logró mantener la mímina ventaja sobre Corea del Sur y así aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, generando el júbilo en sus fanáticos.