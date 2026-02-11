Yaco Eskenazi creyó ser el protagonista del último ampay de Magaly: "Me hicieron hasta dudar"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a las pantallas de ATV el último lunes 9 de febrero anunciando por todo lo alto el ampay de un reconocido personaje de la farándula peruana. Durante varias horas cientos de usuarios en redes sociales soltaron posibles nombres de quienes serían los protagonistas del reportaje antes de conocer que se trataba de un futbolista de la Selección Peruana.

Yaco Eskenazi creyó ser protagonista del último ampay de Magaly

Uno de los personajes que fueron puestos sobre la mesa fue Yaco Eskenazi ya que la descripción emitida por el programa de la 'Urraca' coincidía con el exchico reality. Precisamente, el también actor indicó que estos comentarios llegaron a sus oídos durante la previa a la emisión de este material audiovisual.

Este última martes en el programa 'La Manada', el exchico reality se pronunció sobre este hecho asegurando haber creído por un momento de ser el protagonista de este sonado ampay anunciado por Magaly Medina. Sin embargo, el conductor dejó en claro que ello no tenía posibilidad alguna ya que durante todo este tiempo solo pasó el tiempo con su esposa y familia.

"Mucha gente me decía que ya se venía mi ampay, y con todo eso me hicieron tener miedo, me hicieron hasta dudar... pero yo pensaba, pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano. Quizás sea un ampay de hace veinte años o han creado algo con la inteligencia artificial para jod...", expresó.

Siente una gran presión

Seguidamente, el exintegrante de 'Esto es guerra' expresó que ahora siente una gran presión sobre sus hombros al ser tildado como el último hombre fiel de la farándula peruana. Sin embargo y entre risas, el esposo de Natalie Vértiz indicó que es feliz con su matrimonio y que no suele salir de casa sino es con la madre de sus hijos.

"Lo que ahora siento es una tremenda presión. Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar, ja, ja. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie", añadio.

En resumen, Yaco Eskenazi creyó ser el protagonista del reciente ampay emitido por Magaly Medina en su regreso a la televisión nacional. El chico reality precisó que llegó hasta dudar de ello a pesar de que no suele salir sin la compañía de Natalie Vértiz.