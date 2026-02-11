Madre de 90 años despide sola a su hijo fallecido y policías tienen gran gesto: "Acto de humanidad"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre de 90 años quedó sola tras la muerte de su hijo. Al no contar con más familiares ni recursos, un grupo de policías se solidarizaron con ella y no dudaron en ayudarla a trasladar el ataúd en Ayacucho. El caso se volvió viral en redes sociales.

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo

La pérdida de un ser querido es difícil de afrontar y más si se trata de un hijo. A través de un video difundido en Facebook, se reveló que una mujer de 90 años, identificada como doña Elena, afrontó la partida de su hijo Darío Carlos Meza (57), sin multitudes ni despedidas, pues bien, tras su muerte, ella quedaba sola y no contaba con recursos económicos para afrontar los gastos y la logística del sepelio.

La adulta mayor no contaba con fuerzas para realizar el traslado del féretro de su hijo, por lo cual, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) del puesto de auxilio de la comunidad de Quillcaccasa, en Ayacucho, no dudaron en intervenir y brindar su apoyo en ese momento difícil que atravesaba la señora.

Según la escena, se logra visualizar cómo estos agentes uniformados llevan sobre el hombro el ataúd y realizan el cortejo fúnebre durante aproximadamente dos kilómetros, recorriendo a pie el trayecto hasta el camposanto de la comunidad para darle el último adiós al hijo de la mujer de avanzada edad, con una cristiana sepultura.

Policías ayudan a adulta mayor en Ayacucho

Pese al peso del ataúd y algunas partes del camino accidentado, los policías peruanos no se rindieron y llegaron a su destino final. El gesto fue presenciado por vecinos, quienes no dudaron en grabar la escena y destacar la noble y loable acción de los agentes como una muestra de humanidad y vocación de servicio.

"Porque servir también es estar cuando nadie está. Policía Nacional del Perú: No solo protege, también acompaña", expresó el Instituto de Defensa Legal Policial en sus redes sociales.

Reacciones al video viral en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generaron cientos de reacciones. Los internautas destacaron la acción de los efectivos del puesto policial de Quillcaccasa por permitirle cumplir a la mujer de 90 años darle una sepultura a su hijo, quien falleció por causas naturales. Algunos dejaron los siguientes mensajes:

"Buena esa actitud. Si fuera de todos, el Perú fuera otro", "mis respetos a los valiosos policías, Dios los bendiga a todos ellos", "apoyando a los compatriotas", "felicitaciones a la Policía Nacional peruana, así tiene que ser, humanitario en esta mamita que está con el corazón dolido perder a su único hijo. Muchas bendiciones a estos amigos policías", indicaron en Facebook.

Es así como al ver que una mujer de avanzada edad desamparada y con el corazón destrozado por la pérdida de su único hijo, un grupo de policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho.