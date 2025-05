DT de Regatas reclama fallos arbitrales en partido frente a Universitario: "Que la Federación ponga atención"

En el partido entre Universitario de Deportes y Regatas por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025, las 'pumas' lograron una ajustada victoria por 3-2. Con este resultado, se jugará un extra game para definir al equipo que enfrentará a Alianza Lima. Ahora, Horacio Bastit, DT del club chorrillano, quien no quedó conforme con la derrota, salió al frente y aseguró que hubo fallos arbitrales que favorecieron a la 'U'.

Aunque Regatas mostró un nivel altísimo con Laura Grajales como figura principal del partido, el arbitraje también acaparó la atención. En las redes sociales, muchos hinchas del vóley reclamaron que en el cuarto set se cometieron errores que favorecieron a Universitario de Deportes.

Incluso, Horacio Bastit, entrenador de Regatas, habló sobre la derrota del pasado domingo durante una entrevista en el programa de YouTube 'Somos Vóley' de Latina TV. El técnico argentino responsabilizó al arbitraje por decisiones que, según él, impidieron que su equipo sellara el triunfo antes del quinto set.

"En momentos claves, en el cuarto set, hubo ciertos fallos, no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, hubo ciertos fallos arbitrales muy discutidos, obvios porque se vieron por televisión, se viralizaron y bueno qué le vamos a hacer, nos tocó a nosotros", fue lo empezó diciendo Horacio Bastit.

Posteriormente, el técnico argentino pidió a la Federación Peruana de Vóley (FPV) a tomar cartas en el asunto: "Es algo para que la Federación ponga atención, primero no se concibe una liga de la magnitud de la liga que tenemos sin (video) challenge, eso después de la misma forma que nos observan a nosotros, hay que poner rigor en los jueces, si tienen una mala función, no estarán designados".

Aunque expresó su molestia por algunas decisiones arbitrales, Horacio Bastit no quiso restarle mérito al triunfo de Universitario de Deportes. El entrenador de Regatas también destacó el esfuerzo de las 'pumas'.

"No pasa por uno o dos balones, no tiene nada que ver la actuación externa con el resultado, ellos ganaron bien, nosotros tenemos que tratar de jugar mejor, es eso. Undos fallos condicionan, pero no tiene nada que ver, nosotros jugamos mal los cierres de set y eso no es excusa", expresó.