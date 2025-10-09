Duelo de peruanos: J.P. Varillas y Gonzalo Bueno van por un cupo en semifinales del Challenger de Cali

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Challenger de Cali, en Colombia, ha tenido a dos peruanos animando el torneo. El último miércoles 8 de octubre Juan Pablo Varillas consiguió su pase a cuartos tras vencer al ecuatoriano Álvaro Guillen y un día después, Gonzalo Bueno hizo lo propio con el libanés Hady Habib, con lo que ahora ambos disputarán un cupo en las semifinales.

'Paternidad' de Varillas sobre Bueno

Los tenistas peruanos se han enfrentado en tres ocasiones a nivel Challenger, con sendas victorias de 'Juanpi'. El primer cruce fue en la ronda de 32 del Abierto de Campinas, Brasil, en 2024, con parciales 4-6, 6-4 y 6-3. El segundo ocurrió en las semis de Buenos Aires 2025, con resultado 7-6 y 6-4.

El tercer y último duelo se dio otra vez en Campinas, por los cuartos de final, con victoria de Varillas por 6-3 y 6-1. Ese sería uno de los últimos torneos del actual 313° del ATP, que luego sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y un problema de cartílago en la cadera que lo tuvo alejado de las canchas por cuatro meses.

Enfrentamientos entre Varillas y Bueno.

Cabe resalta que actualmente Gonzalo Bueno (241°) llega con mejor ritmo, prueba de ello ha sido el título que consiguió en el Challenger de Liberec en agosto pasado. Además de su buena performance en la serie de Copa Davis ante Portugal, en la que logró dar el batacazo y vencer al portugués Nuno Borges, primera raqueta de ese país.

¿Cómo llegaron a cuartos Varillas y Bueno?

'Juanpi', de 30 años, viene recuperando su mejor versión y empezó el torneo derrotando al colombiano Samuel Heredia por doble 6-4 y después se bajó a Álvaro Guillen, octavo preclasificado por 6-3, 6-7 y 6-4. Es la cuarta oportunidad en la temporada que logra meterse entre los ocho mejores de un torneo, habiendo conseguido un título en Buenos Aires.

¡Triunfazo de Juan Pablo Varillas! 🇵🇪



En el día del Combate de Angamos, el peruano luchó y ganó para clasificar a los cuartos de final del Challenger de Cali. Derrotó en tres sets al ecuatoriano Guillén Meza. Ahora, el historial entre ambos se pone 2-1 a favor de Juampi. pic.twitter.com/qwqSMKgTru — Josema (@JosemaQV2001) October 8, 2025

Por su parte, el trujillano de 21 años superó en la ronda de 32 al local Samuel Linde por doble 6-2 y en la siguiente fase dejó afuera a Hady Habib por 6-3 y 6-4. A lo largo del 2025, accedió en ocho oportunidades a esta instancia, consiguiendo una final en el Challenger de Lima y un campeonato en República Checa.

Cali Challenger 75 Main Draw Singles 🇨🇴



Octavos de final

🇵🇪 Gonzalo Bueno (241 ATP) d. 🇱🇧 Hady Habib (175 ATP) 6-3/6-4



Gran performance de Gonzalo Bueno para superar en set corridos a Habib, en el 2do set supo levantar 1-3 en contra para ganarlo 6-4 y avanzar a 4tos de final... pic.twitter.com/0iU1bAznIQ — Atperu oficial (@ATPeruoficial) October 9, 2025

Así, el Challenger de Cali, en Colombia, verá a dos tenistas peruanos enfrentarse entre sí. Juan Pablo Varillas se medirá ante Gonzalo Bueno por un lugar en las semifinales. El historial favorece al jugador limeño que se ha impuesto en tres ocasiones.