Congreso presenta una quinta moción de vacancia en contra de Dina Boluarte

El Congreso de la República presentó una quinta moción de vacancia en contra de la presidenta Boluarte. Se trata de la moción del día 19781, que se suma a los cuatro pedidos de vacancia por parte del Legislativo.

Quinta moción presentada

La moción N° 19781/2025 se consolida como el quinto pedido de moción en contra de la jefa de Estado por incapacidad moral permanente. Este último pedido considera el mandato de Boluarte como "un patrón de conducta incompatible con la dignidad del cargo presidencial".

"nos dirigimos respetuosamente al Pleno del Congreso de la República para presentar la siguiente: MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL contra la señora DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA, Presidenta de la República del Perú, por la causal de incapacidad moral permanente" (las mayúsculas son del documento)

El documento entregado a la Mesa Directiva del Congreso fue presentada a las 07:50 p.m., sin embargo, esta ha sido presentada tarde. En ese sentido, solo los cuatro pedidos de vacancia se han dado cuenta.

Como se conoce, al cierre de las presentaciones de mociones del día, el tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, indicó que se dio cuenta, es decir se notificó, a a Boluarte de los cuatro pedidos de vacancia. La última de ellas fue presenta tras la notificación.

De esta manera, se han presentado cinco mociones de vacancia en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, mas solo cuatro de ellas se dieron cuenta en el Pleno del Congreso. Todas las mociones del Congreso apuntaron a declarar la permanente incapacidad moral de la presidente de la república.

Noticia en desarrollo....