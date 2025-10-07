Jean Ferrari revela el perfil del nuevo técnico de Perú: "Volver a nuestras raíces, pero con más fuerza y velocidad"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jean Ferrari, recientemente designado como Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha definido las bases para elegir al próximo técnico de la selección peruana.

Según adelantó, el perfil del nuevo estratega deberá rescatar la identidad del fútbol peruano, conocida por su toque preciso y su juego colectivo, pero también sumar fuerza, potencia y ritmo moderno.

"He querido volver a nuestras raíces, partir del juego atildado que siempre nos ha caracterizado, pero agregándole dinámica y potencia", señaló Ferrari durante una conferencia de prensa.

Por el momento, Manuel Barreto continuará al mando de la selección para dirigir tres amistosos internacionales: dos ante Chile y uno frente a Rusia.

Estos encuentros servirán como evaluación previa antes de la llegada del nuevo comando técnico, que según adelantó Ferrari, será extranjero.

Selección del perfil ideal

Ferrari explicó que el proceso de selección no se basa únicamente en el rendimiento deportivo, sino también en la ética profesional, la conexión con los futbolistas y la adaptación al estilo nacional.

El objetivo es encontrar a un entrenador capaz de mantener la esencia del toque peruano sin renunciar a la exigencia física del fútbol actual.

"Buscamos un perfil que calce con el estilo de juego, la ética y la llegada al futbolista. Hay varias cualidades que deben cumplirse para asignar puntajes y pasar a la entrevista final", detalló.

Asimismo, el dirigente resaltó que la idea es priorizar el sistema táctico 4-3-3, una estructura que históricamente ha brindado buenos resultados al combinado nacional. No obstante, aclaró que la versatilidad será un requisito indispensable, ya que el entrenador deberá adaptarse a las circunstancias y modificar esquemas según el rival.

"Hay que ser versátil y estratégico. Por eso la elección no es sencilla", puntualizó el exfutbolista, quien asumió el cargo tras la salida de Juan Carlos Oblitas, con la promesa de ordenar y reestructurar el área deportiva de la FPF.

Viajes y entrevistas en curso

Dentro de la primera fase de evaluación, Jean Ferrari viajó a Argentina y Brasil para sostener reuniones con varios candidatos. Aunque prefirió no revelar nombres, confirmó que las entrevistas han sido "productivas" y que próximamente se realizará un segundo filtro para continuar con el proceso de selección.

"Estoy en una etapa inicial, con conversaciones presenciales. Algunas han sido muy buenas. Luego vendrá una segunda ronda y finalmente la etapa de negociación económica", explicó.

Ferrari también reveló que utiliza una metodología de evaluación con una tabla de puntajes, que le permite medir objetivamente las características de cada aspirante. "En algún momento podré mostrarles esa tabulación", comentó entre risas.

Por ahora, la prioridad de la FPF es elegir a un técnico comprometido con el proyecto y la reconstrucción de la identidad futbolística del Perú, un desafío que marcará una nueva etapa para la 'bicolor'.