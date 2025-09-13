Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/09/2025
De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por el Grupo Mundial I de Copa Davis 2025 y selló su clasificación a los Qualifiers 2026. La primera raqueta nacional venció a Nuno Borges, número 52 del ranking ATP, por 3-6/6-3/6-2,
El partido del triunfo
Ignacio Buse demostró el gran nivel en el que se encuentra y terminó por derrotar a su adversario pese a que inició con el pie izquierdo debido a que Nuno Borges se impuso en el primer set por 3-6. Sin embargo, 'Nacho' no se doblegaría y buscaría el triunfo.
Así fue, el campeón del Challenger de Sevilla 2025 derrotó por el mismo marcador 6-3 en el segundo set y en el final superó a la primera raqueta del país Europeo. Buse totalmente emocionado lanzó su raqueta al aire y cayó sobre la cancha del Lawn Tennis de la Exposición y se unió en un fraterno abrazo con el equipo peruano.
Cabe recordar que más temprano Ignacio Buse se sumó a Juan Pablo Varillas para enfrentar en dupla al par portugués conformado por Nuno Borges y Francisco Cabral. El enfrentamiento se caracterizó por ser intenso y los representantes nacionales cayeron por 7-5 y 6-3. Pese a que el dúo peruano se mantuvo punto por punto hasta el décimo game, terminó por perder ante el cuadro luso.
Los duelos del día uno
El inicio de la serie de la Copa Davis se suscitó el viernes 12 de septiembre con el triunfo de Gonzalo Bueno (#209) ante Nuno Borges (#52). Este encuentro, que terminó 3-2 en sets, fue muy disputado y duró más de dos horas.
Por su parte, Ignacio Buse (#112) no presentó complicaciones y demostró su roce internacional al conseguir un segundo punto para Perú en los duelos del día uno de la Copa Davis. Su rival, Jaime Farías (#115), no tuvo su mejor actuación, mostrando desaciertos e imprecisiones durante todo el encuentro. Buse en apenas 33 minutos firmó el primer 'rosco' de la serie ganando 3-1.
El formato de la Copa Davis
Las series del Grupo Mundial I 2025 se disputaron con un formato de cinco partidos (dos singles el primer día y un doble más dos singles el segundo). Al respecto, los 13 ganadores, incluído el equipo peruano, avanzaron a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, mientras que los 13 perdedores jugarán los Play-offs del Grupo Mundial I 2026.
En un día histórico, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026.