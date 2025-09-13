Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por el Grupo Mundial I de Copa Davis 2025 y selló su clasificación a los Qualifiers 2026. La primera raqueta nacional venció a Nuno Borges, número 52 del ranking ATP, por 3-6/6-3/6-2,

El partido del triunfo

Ignacio Buse demostró el gran nivel en el que se encuentra y terminó por derrotar a su adversario pese a que inició con el pie izquierdo debido a que Nuno Borges se impuso en el primer set por 3-6. Sin embargo, 'Nacho' no se doblegaría y buscaría el triunfo.

Así fue, el campeón del Challenger de Sevilla 2025 derrotó por el mismo marcador 6-3 en el segundo set y en el final superó a la primera raqueta del país Europeo. Buse totalmente emocionado lanzó su raqueta al aire y cayó sobre la cancha del Lawn Tennis de la Exposición y se unió en un fraterno abrazo con el equipo peruano.

Cabe recordar que más temprano Ignacio Buse se sumó a Juan Pablo Varillas para enfrentar en dupla al par portugués conformado por Nuno Borges y Francisco Cabral. El enfrentamiento se caracterizó por ser intenso y los representantes nacionales cayeron por 7-5 y 6-3. Pese a que el dúo peruano se mantuvo punto por punto hasta el décimo game, terminó por perder ante el cuadro luso.

🎾COPA DAVIS 2025 | WORLD GROUP I (13/SET): 🇵🇪IGNACIO BUSE CONSIGUE EL TERCER PUNTO Y 🇵🇪PERÚ ACCEDE A LOS QUALIFIERS‼️ GRACIAS EQUIPO‼️



▶️Serie: 🇵🇪3️⃣ 🇵🇹1️⃣



👤R4

✅🇵🇪I. Buse (Nº112) a 🇵🇹N. Borges (Nº52): 3-6 6-3 6-2



🤔¿Es el mayor triunfo del Tenis Peruano en la Copa Davis?



📹... https://t.co/ICcbfd8qHK pic.twitter.com/v2VcfH3aWX — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) September 13, 2025

Los duelos del día uno

El inicio de la serie de la Copa Davis se suscitó el viernes 12 de septiembre con el triunfo de Gonzalo Bueno (#209) ante Nuno Borges (#52). Este encuentro, que terminó 3-2 en sets, fue muy disputado y duró más de dos horas.

Por su parte, Ignacio Buse (#112) no presentó complicaciones y demostró su roce internacional al conseguir un segundo punto para Perú en los duelos del día uno de la Copa Davis. Su rival, Jaime Farías (#115), no tuvo su mejor actuación, mostrando desaciertos e imprecisiones durante todo el encuentro. Buse en apenas 33 minutos firmó el primer 'rosco' de la serie ganando 3-1.

El formato de la Copa Davis

Las series del Grupo Mundial I 2025 se disputaron con un formato de cinco partidos (dos singles el primer día y un doble más dos singles el segundo). Al respecto, los 13 ganadores, incluído el equipo peruano, avanzaron a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, mientras que los 13 perdedores jugarán los Play-offs del Grupo Mundial I 2026.

En un día histórico, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026.