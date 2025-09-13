RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Hazaña histórica

Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026. La primera raqueta nacional venció a Nuno Borges.

Perú derrotó 3-1 a Portugal en la Copa Davis y clasificó a los Qualifiers 2026
Perú derrotó 3 1 a Portugal en la Copa Davis y clasificó a los Qualifiers 2026 (Foto: IPD)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/09/2025

Síguenos en Google News Google News

De la mano de Ignacio Buse, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por el Grupo Mundial I de Copa Davis 2025 y selló su clasificación a los Qualifiers 2026. La primera raqueta nacional venció a Nuno Borges, número 52 del ranking ATP, por 3-6/6-3/6-2, 

El partido del triunfo

Ignacio Buse demostró el gran nivel en el que se encuentra y terminó por derrotar a su adversario pese a que inició con el pie izquierdo debido a que Nuno Borges se impuso en el primer set por 3-6. Sin embargo, 'Nacho' no se doblegaría y buscaría el triunfo.

Así fue, el campeón del Challenger de Sevilla 2025 derrotó por el mismo marcador 6-3 en el segundo set y en el final superó a la primera raqueta del país Europeo. Buse totalmente emocionado lanzó su raqueta al aire y cayó sobre la cancha del Lawn Tennis de la Exposición y se unió en un fraterno abrazo con el equipo peruano.

Cabe recordar que más temprano Ignacio Buse se sumó a Juan Pablo Varillas para enfrentar en dupla al par portugués conformado por  Nuno Borges y Francisco Cabral. El enfrentamiento se caracterizó por ser intenso y los representantes nacionales cayeron por 7-5 y 6-3. Pese a que el dúo peruano se mantuvo punto por punto hasta el décimo game, terminó por perder ante el cuadro luso.

Alex Valera le responde a Hernán Barcos tras polémica en el clásico: "El que juega en contra de mi es como un enemigo"
Lee también

Alex Valera le responde a Hernán Barcos tras polémica en el clásico: "El que juega en contra de mi es como un enemigo"

Los duelos del día uno

El inicio de la serie de la Copa Davis se suscitó el viernes 12 de septiembre con el triunfo de Gonzalo Bueno (#209) ante Nuno Borges (#52). Este encuentro, que terminó 3-2 en sets, fue muy disputado y duró más de dos horas.

Por su parte, Ignacio Buse (#112) no presentó complicaciones y demostró su roce internacional al conseguir un segundo punto para Perú en los duelos del día uno de la Copa Davis. Su rival, Jaime Farías (#115), no tuvo su mejor actuación, mostrando desaciertos e imprecisiones durante todo el encuentro. Buse en apenas 33 minutos firmó el primer 'rosco' de la serie ganando 3-1.

El formato de la Copa Davis

Las series del Grupo Mundial I 2025 se disputaron con un formato de cinco partidos (dos singles el primer día y un doble más dos singles el segundo). Al respecto, los 13 ganadores, incluído el equipo peruano, avanzaron a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, mientras que los 13 perdedores jugarán los Play-offs del Grupo Mundial I 2026.

Copa Davis: Perú se pone 2-0 arriba en la serie ante Portugal gracias al triunfo de Ignacio Buse
Lee también

Copa Davis: Perú se pone 2-0 arriba en la serie ante Portugal gracias al triunfo de Ignacio Buse

En un día histórico, Perú derrotó 3-1 a Portugal, por la Copa Davis y selló su clasificación a los Qualifiers 2026.

Temas relacionados Copa Davis Gonzalo Bueno Ignacio Buse juan pablo varillas Luis Horna peru Portugal tenis

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA