Hasta el final del torneo

Ayacucho FC se queda en la Liga1: PJ le dio la razón a los 'zorros' y desestimó la apelación de la FPF

Por la vía judicial, Ayacucho FC no perderá la categoría, luego de que la apelación de la FPF haya sido desestimada por el PJ, a través de la Corte Superior de Justicia ayacuchana.

Ayacucho FC seguirá en la Liga1. (Composición Exitosa)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 07/10/2025

No habrá segundo descenso administrativo en la Liga1. Ayacucho FC ganó en los fueros legales la demanda contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y continuará jugando, luego de que el Poder Judicial desestimara la apelación presentada por el ente máximo del fútbol peruano.

Medida cautelar seguirá vigente

A través de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el PJ falló a favor de 'los zorros', que gracias a una medida cautelar lograron ser parte del torneo de primera división 2025. Con esto, declaró fundada la demanda del elenco ayacuchano contra la FPF, que pretendía retirarlo del torneo de similar forma como lo hizo con Deportivo Binacional.

"Declarar infundado los recursos de apelación interpuesta por la demandada Federación Deportiva Nacional Peruana de Futbol, a fojas 1036/1043 y por Agustín Lozano Saavedra, Sabrina Gisella Martín Zamalloa y Jesús Alberto Gonzales Hurtado, a fojas 1155/ 1172", indica la resolución.

Resolucion que le permite a Ayacucho FC seguir disputando la Liga1 2025.
Resolución que le permite a Ayacucho FC seguir disputando la Liga1 2025.

El cuadro ayacuchano había solicitado cambios en la tabla de posiciones de la temporada 2022, con ocho puntos que debieron ser restados a Sport Boys. Sin embargo, la FPF ignoró esto y por ende disputó la revalidación, que perdió ante Unión Comercio. Las sanciones contra el cuadro 'rosado' se emitieron en enero del 2023, pero no actualizaron la clasificación del curso anterior.

La demanda fue hecha directamente por el presidente de Ayacucho FC, Rolando Bellido Aedo hacia  Agustín Lozano, presidente de la Federación, la misma FPF, a Sabrina Gisella Martín Zamalloa, Secretaría General y a Jesús Alberto Gonzales Hurtado, Gerente General de la Liga1.

Equipos beneficiados con la continuidad de Ayacucho FC

Si se concretaba el descenso administrativo  de los 'zorros', varios equipos que sumaron puntos contra ellos, lo iban a perder, perjudicando su lugar en la tabla. Entre ellos Alianza Lima y Sporting Cristal, que de momento son tercero y cuarto en la tabla y pugnan por asegurar un cupo para la próxima Copa Libertadores.

Cabe resaltar que el equipo dirigido por el argentino Sergio Castellanos ahora debe salvar la categoría en cancha, debido a la situación en la que se encuentran. Antepenúltimo en el Clausura con 10 puntos y decimosexto en el acumulado igualado con UTC, debe pelear por no caer a la última casilla que da plaza a la Liga2 2026.

Así, Ayacucho FC continuará en la Liga1 por lo que resta de la temporada, luego de que el Poder Judicial desestimara el recurso de apelación de la FPF. Ahora, 'los zorros' deben evitar la pérdida de categoría en cancha.

