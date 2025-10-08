RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Refuerzo de talla internacional

San Martín ficha a la estadounidense Adeola Owokoniran, atacante de 1.91 m para la Liga Peruana de Vóley

La Universidad San Martín sorprendió al anunciar el fichaje de la poderosa atacante estadounidense Adeola Owokoniran, quien llega desde España para reforzar al equipo de Santa Anita

San Martín ficha a la estadounidense Adeola Owokoniran (Difusión)

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/10/2025

La Universidad San Martín reafirma su ambición de volver a lo más alto del vóley peruano con un fichaje que promete cambiar el rumbo de la próxima temporada. 

El club de Santa Anita hizo oficial la llegada de la estadounidense Adeola Owokoniran, una atacante de 1,91 metros de altura y gran potencia ofensiva, que llega procedente de la Primera División de España.

A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida a la jugadora de 25 años, destacando su energía y compromiso. "¡A darlo todo por la San Martín, Ade!", publicó la institución, generando entusiasmo entre sus seguidores. Este refuerzo demuestra que el conjunto 'santo' apunta alto y busca ser protagonista en la Liga Nacional de Vóley 2025/2026.

Formada en la Universidad de Duke, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, Owokoniran fue una de las figuras del voleibol universitario norteamericano, destacando por su fuerza en ataque y su capacidad para definir puntos decisivos.

San Martín confirmó la llegada

Trayectoria internacional y poder ofensivo

La carrera de Adeola Owokoniran refleja su crecimiento constante y su paso por ligas competitivas. En 2022, defendió al Hämeenlinnan Lentopallokerho de Finlandia, antes de unirse a las Criollas de Caguas en Puerto Rico, uno de los equipos más emblemáticos de la región. También integró las filas del CSM Târgoviște de Rumanía, acumulando experiencia en distintos estilos de juego.

Su más reciente paso fue por el Tenerife Libby's La Laguna, club de la máxima categoría del vóley español. En esa etapa coincidió con el entrenador argentino Facundo Morando, actual técnico de Alianza Lima. Tras su experiencia en Europa, Owokoniran llega a San Martín con el objetivo de devolverle al club su mística ganadora y consolidarse como una de las jugadoras más determinantes del campeonato.

El conjunto 'albo' ha sumado refuerzos de alto nivel, reforzando su apuesta por el título. Además de Owokoniran, destacan los fichajes de Aixa Vigil, bicampeona con Alianza Lima; Angélica Aquino, exfigura de Rebaza Acosta; y la mexicana Paola Rivera, reconocida como la mejor armadora de la temporada pasada con Regatas Lima.

La 'Noche Santa' y el sueño del título

Con un plantel renovado y dirigido por el técnico brasileño Guilherme Schmitz, San Martín se perfila como uno de los principales aspirantes al campeonato. La combinación de experiencia, juventud y jerarquía convierte a este equipo en una de las apuestas más sólidas del torneo.

Antes del inicio oficial de la Liga, la institución celebrará la tradicional 'Noche Santa', un evento especial para presentar al equipo ante su hinchada. La cita será el domingo 19 de octubre, con un partido amistoso ante Regatas Lima, a las 16:30 (hora peruana), en el Coliseo FIA USMP en La Molina.

Temas relacionados Adeola Owokoniran Alianza Lima Angélica Aquino Liga Peruana de Vóley San Martín vóley

