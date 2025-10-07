Felipe Chávez regresa a Perú para unirse a la selección nacional antes del amistoso contra Chile

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Felipe Chávez ya está en Perú. Tras cumplir su última presentación con el FC Bayern II en la Regionalliga, el joven mediocampista tomó un vuelo directo a Lima para responder al llamado de la selección nacional, que se prepara para su próximo amistoso contra Chile, en La Florida.

Intentó mantener un perfil bajo al llegar al aeropuerto, acompañado por miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Sin embargo, las cámaras captaron su llegada cuando, vestido con ropa deportiva, abordó el vehículo oficial rumbo a la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Chávez evitó declaraciones, concentrado únicamente en su objetivo: ponerse la camiseta de la 'bicolor'.

En la Videna, 'Pippo' conoció personalmente a Manuel Barreto, entrenador interino del combinado nacional. También se reencontró con Juan Pablo Goicochea y Anderson Villacorta, jóvenes con quienes compartió etapas anteriores, aunque no pudo disputar junto a ellos el Sudamericano Sub-20 por decisión técnica.

Un sueño que vuelve a latir

Acompañado por su hermano y agente, Fabián Chávez, el jugador de 18 años compartió en redes sociales su llegada al país y su emoción por formar parte del equipo nacional. No se descarta que su representante también lo acompañe al viaje hacia Chile.

Felipe siempre soñó con vestir la camiseta del Perú. Nacido en Aichach, Baviera, pero con raíces profundamente peruanas, su vínculo con el país de su padre se ha reflejado en su compromiso con las categorías menores de la selección.

No obstante, su camino no ha sido sencillo. Una desavenencia con José Guillermo del Solar, quien lo dejó fuera de la lista para el Sudamericano Sub-20, generó un distanciamiento temporal con la FPF. Aquella exclusión llevó al jugador a considerar incluso un posible cambio de lealtad hacia Alemania.

Proyección internacional y orgullo bávaro

A pesar de los tropiezos, Chávez convirtió la frustración en motivación. Con el FC Bayern II, ha demostrado su capacidad goleadora y visión de juego, acumulando un gol y dos asistencias en siete apariciones en la Regionalliga.

En la UEFA Youth League, su rendimiento le ha valido el apodo de "Sr. Youth League", otorgado por su entrenador Peter Gaydarov, quien reconoce su madurez y liderazgo dentro del campo.

El FC Bayern celebró su convocatoria a la selección peruana a través de sus canales oficiales: "Nuestros chicos en un viaje internacional. Nominado por primera vez a la selección absoluta de Perú, Felipe Chávez".

Con esta convocatoria, la FPF apuesta por una generación de jóvenes formados en academias de élite, fortaleciendo así la base futura del fútbol nacional. Felipe Chávez representa la nueva ilusión de la hinchada peruana, un talento que une el rigor europeo con la pasión de la 'bicolor'.