Juan Pablo Varillas se rencontró con el triunfo: Tenista peruano a octavos en Challenger de Cali, en Colombia

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Dos semanas después de su último partido, Juan Pablo Varillas volvió a las canchas de tenis, esta vez en el Challenger 75 de Cali, en Colombia. El tenista peruano venció por un doble 6-4 al jugador local Samuel Heredia, accediendo por tercera vez consecutiva desde su regreso, a los octavos de final de un torneo de esta categoría.

Varillas recuperando su mejor versión

Tras sufrir un desgarro en el aductor de la pierna derecha en enero de 2025 y un problema de cartílago en la cadera que lo tuvo alejado de las canchas por cuatro meses, 'Juanpi' vuelve de a pocos. Se le vio falto de ritmo en la serie de Copa Davis ante Portugal, pero desde entonces, su nivel ha ido en ascenso.

El colombiano, 896° del ranking ATP, tuvo un juego sólido en los primeros games, evitando que la potente derecha del peruano lo sorprendiera. Sin embargo, en el sexto juego no logró mantener la consistencia y ahí Varillas le quebró. Con el 4-2 a su favor, manejó los hilos del primer set y se lo llevó a su favor.

🎾CHALLENGER 75 🇨🇴CALI 🟤 (07/OCT): 🇵🇪JUAN PABLO VARILLAS VENCE A WC LOCAL Y SUPERA CON ÉXITO SU DEBUT



👤R32

✅🇵🇪J. Varillas (Nº313) a (WC)🇨🇴S. Heredia (Nº896): 6-4 6-4



📉Live Ranking 🇵🇪Juanpi: Nº314🔻1



🔜8-9/10

👤R16

🆚(8)🇪🇨A. Guillén (Nº205)



📊H2H: 🇵🇪1 🇪🇨1 (2022🇵🇪, 2025🇪🇨)... https://t.co/91WTCO7Tjx pic.twitter.com/HULLyPWbGy — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) October 7, 2025

Para el segundo parcial, el jugador local estuvo firme al servicio, evitando un quiebre y con una oportunidad de rotura. No obstante, el tenista peruano forzó un tiebreak en el 4-4 que recién pudo concretar en el quinto intento. Sirviendo para partido, no dio lugar a dudas y cerró el compromiso en 1 hora y 54 minutos.

Varillas y Bueno, animadores del torneo

El Perú tendrá a dos representantes en los octavos de final de este certamen que se disputa en el Club Campestre de Cali. El triunfo de 'Juanpi' le permite afrontar un desafío mayor y medirse ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, 205° del mundo y octavo preclasificado. En el historial, hay un triunfo por lado, el más reciente, para el del país vecino en 2024.

Gonzalo Bueno tendrá acción ante el libanés Hady Habib, 175° de la ATP. La segunda raqueta nacional cuenta con un triunfo sobre el oriundo de Texas, Estados Unidos, en la serie de Copa Davis que se disputó en febrero de este año en Lima. Ambos partidos se jugarán después de las 11.00 horas del miércoles 8 de octubre.

De esta manera, Juan Pablo Varillas debutó con un triunfo sólido ante el colombiano Samuel Heredia por la ronda de 32 del Challenger de Cali, en Colombia. El tenista peruano avanzó por tercer torneo consecutivo a los octavos de final.