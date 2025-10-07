Con Revoredo y Ciurlizza: Así será el comando técnico de Manuel Barreto para los amistosos de la Selección Peruana

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana cumplió su primer entrenamiento este lunes 6 de octubre bajo las órdenes del nuevo entrenador interino, Manuel Barreto. Con nuevos rostros y solo un grupo de jugadores conocidos, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF trabajó pensando en lo que será el amistoso ante Chile a jugarse este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El comando técnico de Manuel Barreto

Como era de esperarse, los hinchas de la Bicolor mostraron curiosidad por conocer quien acompañará al exdirector deportivo de Universitario mientras esté a cargo del equipo de todos. En primer lugar, sus dos asistentes técnicos serán Renzo Revoredo, quien es el actual entrenador de la Sub-20, junto a Marko Ciurlizza, exjugador de Alianza Lima.

Además, Salomón Libman se mantendrá como el preparador de arqueros de la Selección Peruana tal como lo hizo durante el ciclo de Oscar Ibáñez. Por último, Diego Labrucherie será el psicólogo del combinado patrio durante estos tres amistosos. Así lo dio a conocer el periodista César Vivar a través de sus redes sociales.

"Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros", reveló.

Renzo Revoredo formará parte del comando técnico de Manuel Barreto.

Evitó responder a la polémica con Oscar Ibáñez

Luego del primer entrenamiento en Videna, Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa junto al director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari. Aquí, el entrenador interino de la Bicolor fue consultado sobre las declaraciones brindadas por Oscar Ibáñez donde aseguró que encontró una lista que él no había elaborado en una oficina que no era la suya.

En su respuesta, el exjugador de Universitario descartó cualquier tipo de polémica con el director técnico y hasta reveló un gran recuerdo que vivió con él durante su época de futbolista.

"No tengo ningún segundo de tiempo para entrar en especulaciones, para entrar en polémicas. Solo tengo tiempo para trabajar y construir todo lo que se está haciendo en la Federación", "Tengo un cariño y respeto por Óscar [Ibáñez]. Fue la persona que, incluso, el día que debuto en la 'U' me corta el pelo. Hemos coincidido acá con su hijo los últimos meses trabajando y no tengo nada más que buenos deseos para él", añadió.

De esta manera, se reveló que Renzo Revoredo, Marko Ciurlizza, Salomón Libman y Diego Labrucherie integrarán el comando técnico de Manuel Barreto en la Selección Peruana en los amistosos de octubre y noviembre.