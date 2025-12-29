Alianza Lima y Universitario jugarán su partido de presentación el mismo día: Gobierno dio el visto bueno

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se llevó a cabo la reunión entre los representantes de Alianza Lima y Universitario de Deportes en Palacio de Gobierno. La conversación llegó a buen puerto y tanto el presidente José Jerí como el ministro Vicente Tiburcio le dieron el visto bueno para que ambos clubes realicen su partido de presentación el sábado 24 de enero próximo.

Gobierno escuchó a ambas partes

La asamblea fue pactada a las 4.30 de la tarde y según el administrador del cuadro crema, Franco Velazco, se desarrolló con rapidez. Las autoridades gubernamentales escucharon los argumentos de ambas partes y retrocedieron en su idea inicial de que se disputen en fechas distintas.

"No ha habido mucho que discutir, ha sido una predisposición del presidente de la República, el ministro del Interior y del general Arriola y las demás autoridades de propiciar que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo los dos eventos el sábado 24 de enero", manifestó Velazco Imparato.

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, precisó que el encuentro programado para la 'Noche Blanquiazul' en el estadio Alejandro Villanueva no variará de hora y se disputará a las 8.00 de la noche. Lo mismo ocurrirá con la 'Noche Crema' que iniciará a las 9.00 pm el estadio Monumental, con un show previo.

"Se llegó a un consenso y lo más importante es que vamos a tener 'Noche Crema' respetando los horarios. Hay un partido que es el 'plato de fondo', pero hay que tomar en cuenta que es todo un espectáculo, un evento que empieza desde las 5.00 pm, donde habrá una serie de actividades", precisó el administrado de Universitario.

Presidente Jerí se pronunció en redes

Haciendo uso de sus redes sociales, el presidente José Jerí dejó un mensaje antes que Franco Velazco se pronunciara ante la prensa. Con un corto mensaje, dejó entrever que hubo un acuerdo y que ambos partidos se jugarán el mismo día. "Un paréntesis. Este 24 de enero 'Y dale U y 'Arriba Alianza'", publicó.

