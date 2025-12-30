Sporting Cristal da un giro: Propietario anuncia venta de empresa que provocaba conflicto de intereses

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En 2019, Sporting Cristal fue adquirido por Joel Raffo y su empresa que se hizo cargo del club y de sus propiedades en el predio de La Florida. Sin embargo, una preocupación en los hinchas era otra compañía de representación de su propiedad, que provocaba un conflicto de intereses y que finalmente fue vendida.

¿De qué empresa se trata?

Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas (AGREF) es el nombre de la firma que estaba vinculada al presidente del cuadro 'cervecero' y que el último lunes se anunció que ha pasado a tener nuevos dueños. A través de un comunicado, Innova Sports, informó que un fondo internacional la ha adquirido.

"La transacción se ha realizado a favor de un fondo internacional con presencia en Europa y Emiratos Árabes Unidos, representado en Portugal por la compañía Tactical Quotidian, liderada por el agente FIFA Tiago Eloi Santos", indica el segundo párrafo del anuncio.

Comunicado de Innova Sports anunciando la venta de AGREF.

La empresa dueña del conjunto rimense precisa que a lo largo de los años ha nutrido a la selección peruana con 12 futbolistas. Además, indica que el 92 % de sus representados ha participado en procesos de equipos nacionales y concretando operaciones en 38 países de todo el mundo.

"El Grupo Innova Sports culmina una etapa empresarial marcada por el crecimiento, la profesionalización y la internacionalización de AGREF, agradeciendo profundamente la confianza depositada durante estos años por futbolistas, familias, clubes y aliados institucionales, quienes fueron parte fundamental de este crecimiento", cierra el texto.

Conflicto de intereses con AGREF

Desde la compra de la entidad con sede en Rímac, los hinchas empezaron a cuestionar a la directiva por algunos jugadores que pertenecían a la mencionada agencia de representación y que llegaban a la institución. Miguel Araujo, Luis Iberico, Martín Távara y Diego Otoya son futbolistas del actual plantel que forman parte de AGREF.

Por su parte, Tactical Quotidian también emitió un pronunciamiento en el que menciona una modificación al nombre, agregándole la palabra 'International'. Asegura que optimizará procesos, ampliará su red de operaciones y consolidará su posición en los mercados del fútbol mundial, impulsando un crecimiento sostenible.

Mediante un comunicado, Innova Sports, dueño de Sporting Cristal, dio a conocer que vendió la empresa AGREF. Esto pondría fin al conflicto de intereses que los hinchas del cuadro cervecero denunciaban, por los jugadores que representa y que llegaban al club 'bajopontino' solo por el vínculo que mantenía.