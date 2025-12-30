Carlos Zambrano perdió fuerte suma de dinero en duelo de Fútbol 7 contra streamer 'Ninhoviejo'

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El primer equipo de Alianza Lima se encuentra gozando de sus últimos días de vacaciones antes de arrancar con la pretemporada 2026. Mientras aguardan por ese momento, futbolistas como Carlos Zambrano vienen disputando amistosos con famosos streamers como el que afrontó ante el cuadro de 'Ninhoviejo'.

Carlos Zambrano perdió fuerte suma de dinero en amistoso

Durante este partido no solo se puso en juego el valor del futbolista y del creador de contenidos, sino también una fuerte suma de dinero. Ambos protagonistas acordar apostar un total de 100 mil soles al que se consagraba ganador.

El encuentro se realizó en el distrito de San Miguel y contó con la presencia de Carlos Zambrano durante todo el partido. Incluso, el defensor de Alianza Lima logró anotar el único tanto de su escuadra, aunque no pudo evitar la derrota por lo que tendrá que desembolsar la suma al conocido streamer.

"Fuera del gol, creo que fue un lindo partido porque se torno complicado contra un gran rival pero bueno, esto es fútbol. Era para jugar media hora más, quedaron las ganas pero ya está. Esperemos (que haya una revancha). Agradecido por la invitación y el ritmo, así que a disfrutar ahora", indicó tras el pitazo final.

El encuentro de Carlos Zambrano y Pablo Guede

Días atrás, Carlos Zambrano generó gran polémica en los hinchas de Alianza Lima al revelar la primera charla que sostuvo con el flamante entrenador, Pablo Guede. El 'León' señaló que el argentino ha llegado a La Victoria a poner mano dura y dejar de lado los episodios de indisciplina que fueron recurrentes en el 2025.

Sin embargo, mientras reveló este diálogo también reconoció que dentro del vestuario blanquiazul hubo más de un hecho de indisciplina lo cual ocasionó que el aficionado le reclame por su accionar durante la temporada que ya se va donde alternó entre buenos y malos rendimientos.

"Hablé ni bien llegó a Lima con él, luego me junté con él y otros compañeros. Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el puterío que había pasado. Nos la puso clara, no se mete en la vida privada, pero esos errores extra futbolísticos no se van a permitir", precisó.

En resumen, Carlos Zambrano perdió 100 mil soles tras caer en duelo de Fútbol 7 ante el streamer 'Ninhoviejo'. El defensor de Alianza Lima atraviesa por los últimos días de sus vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada blanquiazul.