Estudia cambios

Infantino confirma que la FIFA evalúa cambiar reglamento de offside para "hacer un fútbol más ofensivo"

La propuesta inspirada en la "ley Wenger" busca que solo se sancione fuera de juego si el atacante está completamente adelantado al penúltimo defensor, reduciendo polémicas y favoreciendo el espectáculo.

Infantino confirmó que la FIFA se halla evaluando cambio del reglamento. (Composición Exitosa)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/12/2025

El anuncio desde Dubái. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo evalúa una reforma significativa en la regla del fuera de juego.

Durante el World Sport Summit en Dubái, explicó que el objetivo es hacer el fútbol "más ofensivo y atractivo", tomando como referencia la propuesta impulsada por Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual jefe de desarrollo global del fútbol en la FIFA.

¿Cómo funciona actualmente?

La regla vigente establece que un jugador está en posición de fuera de juego si cualquier parte de su cuerpo con la que puede marcar gol está más adelantada que el penúltimo defensor.

Esto significa que incluso un pie, un hombro o la rodilla pueden determinar la infracción. Con la llegada del VAR, esta interpretación se volvió más estricta, generando polémicas por goles anulados por diferencias de apenas centímetros.

Comparación del actual y posible nuevo reglamento.

Comparaciones y posibles ventajas o desventajas

La llamada "ley Wenger" plantea que solo se sancione fuera de juego cuando el atacante esté completamente por delante del penúltimo defensor. En otras palabras, mientras una parte del cuerpo del delantero esté en línea con el defensor, la jugada seguirá siendo válida.

Este cambio busca reducir las anulaciones por márgenes mínimos y favorecer el espectáculo, permitiendo más goles y jugadas ofensivas. Según Infantino, la idea es que el fútbol recupere dinamismo y emoción, evitando que la tecnología limite la espontaneidad del juego.

  • REGLA ACTUAL:
    • Favorece a las defensas, reduce espacios y obliga a precisión extrema.
    • Genera polémicas constantes por decisiones milimétricas con VAR.
  • PROPUESTA "LEY WENGER":
    • Favorece al ataque, aumenta las posibilidades de gol y reduce anulaciones por centímetros.
    • Podría desbalancear el juego, haciendo más difícil defender y aumentando los goles en exceso.

La FIFA aún mantiene la propuesta en fase de estudio, pero el debate ya está abierto: ¿debe el fútbol priorizar la precisión milimétrica o el espectáculo ofensivo? El cambio hacia la "ley Wenger" podría marcar una nueva era en el deporte, aunque todavía resta definir si será implementado y en qué competiciones.

Lo cierto es que, en palabras simples, hoy basta que un pie adelante deje al jugador fuera de juego; con la nueva regla, el mismo debería estar completamente adelantado, cambiando por completo el futuro de las competiciones.

