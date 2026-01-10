Clásico confirmado: Universitario y Alianza Lima ya tienen fecha y estadio para su primer duelo del 2026

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico confirmado entre Universitario y Alianza Lima ya se calentó antes de jugarse. Tras el esperado sorteo del fixture de la Liga1 2026, quedó claro cuándo y dónde será el primer duelo entre cremas y blanquiazules, un partidazo que pone al país entero en pausa cada vez que se juega.

Clásico del Apertura ya tiene fecha

La Liga1 Te Apuesto realizó el sorteo oficial del fixture para la temporada 2026 y, como era de esperarse, todas las miradas se fueron directo a los partidos más esperados del año. Entre ellos, el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima, el duelo que nadie quiere perderse.

Según el calendario, el primer clásico del año se jugará en la fecha 9 del Torneo Apertura, cuando Universitario de Deportes reciba a Alianza Lima en el Estadio Monumental. El partido se jugará en abril, en una fecha que promete estadio lleno y tensión desde el primer pitazo.

Este clásico será el primer enfrentamiento del 2026 y puede marcar el camino en el Torneo Apertura, en una etapa donde la tabla comienza a ordenarse.

Nuevos técnicos, misma rivalidad

Este clásico confirmado no solo llama la atención por la fecha y el estadio, sino también por los nuevos protagonistas en los banquillos. En Universitario de Deportes, tras conseguir el tricampeonato, asumió el mando el técnico español Javier Rabanal, quien tendrá su primer gran reto ante el clásico rival.

Del otro lado estará Alianza Lima, ahora dirigido por el argentino Pablo Guede, quien buscará imponer su idea desde temprano y dar un golpe fuerte en una de las canchas más complicadas del torneo.

Clásico del Clausura será en Matute

El calendario también dejó definido el segundo choque entre cremas y blanquiazules. La revancha se disputará durante el Torneo Clausura, nuevamente en la fecha 9, pero esta vez con Alianza Lima como local en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Tal como se indicó tras el sorteo, en el Torneo Clausura se mantendrá el mismo orden de fechas del Torneo Apertura, pero con las localías invertidas, asegurando así que ambos equipos jueguen un clásico en casa.

El clásico confirmado entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, con fecha y estadio definidos en el fixture de la Liga1 2026, ya genera expectativa en todo el país. Primero será en el Monumental durante el Apertura y luego en Matute por el Clausura, en una temporada que promete clásicos intensos de principio a fin.